Si muove anche il mercato piloti di Formula 2. Questo soprattutto grazie a Red Bull, che ha annunciato nelle scorse ore i programmi dei piloti facenti parte dello Junior Team. Dopo la positiva stagione di Yuki Tsunoda, valsa al giapponese la promozione nella massima serie, Red Bull è pronta a ripetersi anche nel 2021. Tra conferme e promozioni, saranno infatti ben sei i piloti facenti parte dell’academy a gareggiare nelle serie propedeutiche che accompagneranno il grande Circus.

VIPS E LAWSON LA NUOVA COPPIA DI HITECHGP IN FORMULA 2

Il team Hitech GP diventa terra di conquista Red Bull. Entrambe le line-up di Formula 2 e Formula 3 saranno formate da portacolori della compagine austriaca. Per quanto riguarda la FIA F2, Jüri Vips troverà stabilmente spazio nella categoria, dopo qualche comparsata nel 2020, venendo affiancato dal rookie Liam Lawson, promosso dalla Formula 3. “Ho imparato molto dai test F2 in Bahrain – ha dichiarato il pilota neozelandese – e sono entusiasta di poter correre in questa categoria!”

Soddisfazione anche per Vips, nell’ultima stagione rimasto escluso a sorpresa dalle categorie propedeutiche. Per l’estone si tratta di un ritorno nel team Hitech, dopo una stagione tra alti e bassi in Formula 3 nel 2019: “Non vedo l’ora di lavorare nuovamente con Hitech”, ha ammesso Vips. “L’ultima è stata una stagione estremamente positiva per loro e penso che quest’anno potremo lottare per il titolo.”

Restando in Formula 2, una conferma ha riguardato anche Jehan Daruvala, che resterà tra le fila del team Carlin. Dopo aver sofferto l’arrembante Tsunoda nell’ultima stagione, quest’anno l’obiettivo per lui è quello di lottare per il titolo: “Sono estremamente contento di rimanere con Carlin. Lo scorso anno abbiamo fatto grossi progressi e avevamo un pacchetto davvero competitivo. La costanza sarà la chiave per combattere per il titolo.”

RED BULL JUNIOR PROMUOVE CRAWFORD, IWASA E EDGAR IN FORMULA 3

Un’inedita coppia di rookie è stata poi promossa nel team Hitech in Formula 3. Jak Crawford e Ayumu Iwasa sono i piloti che Red Bull ha affidato alla scuderia britannica per la stagione 2021. Due scommesse che sarà molto interessante valutare durante la stagione. Così come in Formula 2, anche per la categoria sottostante un sedile del team Carlin è stato riservato ad un pilota Red Bull. In questo caso si tratta di un altro rookie per la categoria, Jonny Edgar.

Samuele Fassino

