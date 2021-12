Dopo i test positivi di Valencia è finalmente ufficiale l’approdo di Ollie Bearman in FIA F3 con i colori del team Prema nella prossima stagione. Lo ha reso noto lo stesso team veneto poco fa con un comunicato ufficiale.

Il comunicato recita: “Prema è felice di annunciare che Oliver Bearman si unirà al team per fare il proprio debutto in FIA F3 nel 2022. Il 16enne britannico arriva da una stagione positiva in Formula 4, essendo il primo pilota a vincere il campionato italiano e tedesco nello stesso anno.”

Il sedicenne britannico, già membro FDA, è il secondo pilota a presentarsi sulla griglia 2022, dopo l’annuncio di Gregoire Saucy in ART GP.

IL TALENTO DI OLLIE BEARMAN

Un talento smisurato, quello di Bearman, il quale non a caso è stato preso recentemente in Ferrari Driver Academy. Con l’esordio nel karting, in Gran Bretagna, Ollie si è fatto notare subito, vincendo nel 2019 gli IAME Euro Series.

Nello stesso anno ha chiuso al vertice anche Winter Cup e la finale internazionale di X30 classe Junior. Nel 2020 invece si è portato a casa, in classe Senior, il titolo in IAME Winter Cup, assaggiando per la prima volta anche le monoposto, trionfando in due gare nella F4 italiana e tedesca.

Il 2021 è l’anno della consacrazione con il doppio titolo, sia in F4 italiana che in quella tedesca con il team Van Amersfoort, grazie a 17 successi e 26 podi totali. Poi l’entrata in FDA.

LE PAROLE DI OLLIE BEARMAN

“Non vedo l’ora di fare il grande salto in FIA F3con Prema , per il mio primo anno ufficiale con FDA. Abbiamo lavorato davvero bene assieme nei test post-stagionali di Valencia. E i risultati ottenuti da loro in passato parlano da soli. Non vedo l’ora di cominciare in Bahrain!”

Giulia Scalerandi

