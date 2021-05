In una dichiarazione rilasciata qualche minuto fa, Matteo Nannini ha annunciato l’improvviso stop del programma 2021 in FIA F2, confermando contemporaneamente il proseguimento con l’impegno nel campionato FIA F3.

Le parole dell’italiano

Nannini ha dichiarato: “Purtroppo sto annunciando che quest’anno non gareggerò più nella FIA F2. A causa di circostanze impreviste, il mio sponsor principale Celli Spa ha deciso di non continuare a sostenere il mio doppio impegno. Continuerò a correre nella FIA F3, che diventerà il mio unico obiettivo per il resto della stagione. Mi sento fiducioso e motivato per completare una stagione di successo con HWA RaceLab, dal GP di Francia in poi, e mi sento pronto per qualsiasi sfida lungo il percorso.“

I'll continue racing in FIA F3, which turns into my sole focus for the remainder of the season. I'm feeling confident and motivated to complete a successful season with HWA RaceLab from the French GP onwards, being up for any challenge along the way. (2/2) — Matteo Nannini (@nannini_matteo) May 18, 2021

Aitken al posto di Nannini

Nel frattempo è stato formalizzato l’impegno in FIA F2, per le gare di Monaco e Baku, di Jack Aitken. Il pilota di riserva della Williams scenderà in pista al posto del nostro portacolori a bordo della monoposto della scuderia HWA RACELAB.

⚡️Excited to announce I’ll be subbing in at @hwaag_official for Monaco and Baku F2 duties! Feeling very lucky and motivated to get out there and push on two awesome tracks. 💪🏻 Thanks to HWA for their faith in asking me to step in, and @WilliamsRacing for their support as always! pic.twitter.com/89MpPKXcd6 — Jack Aitken – 한세용 (@JaitkenRacer) May 18, 2021

Luca Colombo

