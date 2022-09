E’ un gradito ritorno quello di Luca Ghiotto, che sale nuovamente su una monoposto per sostituire Roy Nissany. Il tracciato è quello di casa, Monza, dove il 27enne erediterà il volante della Formula 2 del team DAMS appartenuta proprio all’israeliano.

Nissany era stato infatti escluso dal round italiano dopo aver raggiunto 12 punti di penalità sulla propria licenza, in seguito ad un contatto con David Beckmann avvenuto lo scorso weekend a Zandvoort.

UNICO ITALIANO IN PISTA

Luca Ghiotto, che sarà l’unico nostro portacolori in FIA F2 presente in pista, sarà affiancato dal giapponese Ayumu Iwasa nella scuderia transalpina. Il pilota italiano sarà inoltre uno dei più anziani in pista, considerando che gli altri partecipanti sono nati dal 2000 in poi.

Uno stimolo ancora più incoraggiante per l’azzurro, che si dovrà misurare in pista con piloti ben più giovani davanti al pubblico di casa e per giunta, nel centenario del Tempio della Velocità: un connubio perfetto a cui non era possibile rinunciare.

Ricordiamo che dopo il titolo di vice-campione di F3 (all’epoca portava ancora il nome di GP3) nel 2015, Luca ha disputato 4 stagioni in F2 tra il 2016 e il 2020. In particolare a Monza ha colto un successo nel 2017 e due secondi posti nel 2019 e 2020.

LE PAROLE DEL PILOTA

“Sono incredibilmente contento di tornare in F2”, ha dichiarato Luca. “Sul tracciato di casa a Monza, sono stato chiamato all’ultimo ed ancora non ci credo. Non vedo l’ora di unirmi al team con cui ho fatto tante battaglie in passato, sarà bello avere l’occasione di lavorare insieme”.

GLI ORARI DEL WEEKEND

Il weekend partirà venerdì dalle ore 10.25 con le prove libere. Quindi le qualifiche la sera dalle ore 18.30. Sabato sarà la volta della Sprint Race dalle ore 18, mentre domenica la Feature Race scatterà dalle ore 10.05.

Giulia Scalerandi

