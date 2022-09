E’ Felipe Drugovich a vincere la Feature Race F2 di Zandvoort al termine di una corsa rallentata da una bandiera rossa e molteplici safety car. Ora il titolo per il pilota MP Motorsport è davvero solo una formalità con Pourchaire oggi solo ai margini della zona punti. Richard Verschoor e Ayumu Iwasa completano il podio.

Drugovich a un passo dal titolo F2 dopo il round di Zandvoort

Dopo la pole position ottenuta venerdì, Drugovich concretizza il massimo risultato nella gara più importante del weekend. A Zandvoort il brasiliano si conferma concreto e fortunato nel non rimanere coinvolto nei vari incidenti che hanno contraddistinto la corsa. Sarà con tutta probabilità Monza il luogo dove il pilota MP potrà celebrare la conquista del titolo.

Scattato dalle parti basse dello schieramento, Pourchaire non è riuscito a recuperare posizioni nelle prime tornate prima di pagare la strategia alternativa, che lo ha visto partire con gomme a mescola più dura, a causa di una doppia safety car a metà corsa. Il pilota francese ha strappato un punto nell’ultimo giro, un risultato che certamente non soddisferà l’alfiere ART Grand Prix.

Gara caotica

In lotta per la vittoria, Jack Doohan è stato costretto a concludere in anticipo la propria gara dopo una carambola innescata dalla ripartenza dopo safety car a metà gara. L’effetto elastico messo in atto dal leader Lawson ha ingannato i piloti alle sue spalle con Verschoor a tamponare proprio il pilota australiano. Anche Novalak e Calderon restano coinvolti e sono costretti al ritiro.

Ad approfittarne è stato proprio colui che ha innescato il patatrac, Richard Verschoor, che sale sul secondo gradino del podio ma verrà guidicato nel post gara. Terza posizione per Ayumu Iwasa che torna sul podio dopo un opaco weekend di Spa-Francorchamps.

Dopo il podio ottenuto ieri, la quarta posizione ottenuta oggi da Dennis Hauger permette al pilota norvegese di uscire dal weekend di Zandvoort con un ottimo bottino di punti. In quinta posizione chiude Pietro Fittipaldi, davanti a Amaury Coordel. Il pilota in forza al team Van Amersfoort ottiene i suoi primi punti nella categoria. Juri Vips è settimo davanti a David Beckmann e Ollie Caldwell.

La gara è durata pochi metri per Logan Sargeant, finito prima in ghiaia approcciando curva 1, poi contro le barriere poco più tardi, in curva 7, a seguito di un contatto con la vettura di Boschung. Circostanza che ha causato l’esposizione della bandiera rossa per rimpiazzare le protezioni danneggiate. Fuori gara anche Marino Sato, autore di un pericolo unsafe release dopo il mancato fissaggio della gomma anteriore sinistra ai pit stop.

Monza il prossimo round

Nel prossimo weekend il round di Monza completerà la tripletta di gare consecutive. Sarà probabilmente l’occasione di incoronare il nuovo campione in vista della passerella finale ad Abu Dhabi.

La classifica generale

Samuele Fassino