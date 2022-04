Juri Vips strappa la pole position a Imola, al termine di un turno di qualifiche condizionato da un asfalto particolarmente insidioso. Il miglior tempo di oggi vale la partenza al palo per gara-2 di domenica, nel round 3 della FIA Formula 2 2022, e due punti per la classifica di campionato. Al suo fianco prenderà il via Ayumu Iwasa.

Pioggia protagonista

Dopo aver condizionato i turni di Formula 3 e la sessione di qualifica della classe regina, anche la Formula 2 deve fare i conti con le condizioni di bagnato, dopo aver già affrontato una travagliata sessione di prove libere, posticipata dopo l’acquazzone della mattinata.

A seguito del festival di bandiere rosse viste nel turno di libere, bastano una manciata di minuti per la prima sospensione del turno di qualifica. E’ Ollie Caldwell a perdere il controllo della propria Dallara nel settore 1. Per fortuna si tratta dell’unico stop nei 30 minuti di sessione, considerando l’oscurità che stava calando sul circuito del Santerno.

Vips il più veloce a Imola

Juri Vips è il migliore a sfruttare le difficili condizioni della pista risultando il più veloce con entrambi i set di gomme wet utilizzati, andando così a conquistare i due punti della pole position. Bene, sempre meglio, il giovane rampollo nipponico Ayumu Iwasa che conquista la prima fila, solo 1 decimo più lontano del rivale estone. I risultati sono validi per la Feature Race di domenica, mentre domani, in gara-1, si invertono le prime dieci posizioni.

Si conferma uomo da qualifica Jack Doohan, terzo, davanti a un altro specialista del giro secco, Ralph Boschung. Dennis Hauger, dopo diverse difficoltà accusate nella parte iniziale del turno, riesce a strappare una promettente quinta posizione in casella, precedendo Roy Nissany. Un’ottima giornata per il team DAMS che riesce a piazzare i suoi due alfieri nelle prime tre file dello schieramento di domenica.

Solo settimo l’attesissimo Theo Pourchaire, davanti a Jehan Daruvala a comporre la quarta fila. Nona posizione per Marcus Armstrong (autore di un pesante incidente nelle libere) mentre è Logan Sargeant a chiudere la top ten. Molto deludenti le prestazioni di Felipe Drugovich e Liam Lawson, primo e secondo di campionato, che dovranno recuperare in entrambe le gare del weekend rispettivamente dalla dodicesima e dalla quattordicesima posizione. Domani gara-1, con via previsto per le 17:55.

🏁 TOP TEN – Qualifying 🏁 Juri Vips will be joined on the front row by Ayumu Iwasa 👏 Logan Sargeant takes reverse-grid pole for Saturday’s Sprint Race 👀 Full timings 👉 https://t.co/KQl2kWFd4r#ImolaGP #F2 pic.twitter.com/3NgOvsyJNY — Formula 2 (@Formula2) April 22, 2022

Samuele Fassino

