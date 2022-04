Il campionato di FIA F3 è tornato in pista per la seconda tappa stagionale in quel di Imola. Ad ottenere la pole tra qualche polemica è l’alfiere di Trident Zane Maloney, che chiude in 1:41.180, davanti a Roman Stanek e Jak Crawford in una pista bagnata.

Sessione sottotono per i nostri tre portacolori: il primo è Francesco Pizzi, che termina la qualifica sul circuito casalingo in diciannovesima piazza, poi Federico Malvestiti (P25), al rientro nel campionato ed Enzo Trulli (P28), che rimedia anche un contatto con Leclerc.

Nonostante questo, sicuramente da sottolineare la sorprendente battaglia, sempre costante in pista, con tanti giovani rookie pronti a dare tutto.

PRIMA PARTE DI QUALIFICA

Qualifica molto combattuta fin dalle prime battute, sotto una pista imolese bagnata. Il primo a portarsi davanti a tutti è il rookie Zak O’Sullivan, che ferma il cronometro sull’1:45.134. Dietro al driver di Williams, Zane Maloney e Arthur Leclerc.

Quindi arriva il francese Isack Hadjar, che chiude il suo giro in 1:44.383, poi Caio Collet con un 1:44.299! Prima del ritorno ai pit a metà sessione, Leclerc sfodera la zampata finale, chiudendo davanti a tutti con 1:43.904, seguito da O’Sullivan e Collet.

Al rientro (con gomme fresche) dei piloti per l’assalto alla pole position, è Gregoire Saucy a fare la voce grossa con 1:43.35, ma Martins abbassa il record del compagno di scuderia, grazie ad un 1:43.315!

LA BANDIERA ROSSA SOSPENDE LE QUALIFICHE

Le carte cambiano ancora con Roman Stanek che balza al vertice, fermando il cronometro su 1:43.162, mentre vediamo Benavides che esce di pista, ma rientra senza intoppi. Ecco che una bandiera rossa sospende la qualifica a pochi minuti dal termine. La causa? Leclerc viene coinvolto in un contatto con la vettura del nostro Enzo Trulli, il quale rientra al pit, mentre Leclerc resta fermo nella ghiaia.

A poco meno di 5 minuti dalla fine, la sessione di qualifica riprende. Hadjar va al comando, poi tocca a Gregoire Saucy segnare la pole position provvisoria, quindi Martins, che avevano un giro a disposizione nonostante la bandiera a scacchi fosse già stata esposta.

Infine Maloney, che ottiene la pole abbondantemente dopo la bandiera a scacchi: 1:41.180 è il tempo del pilota proveniente dalle Barbados, che chiude davanti a Stanek e Jak Crawford. Ma non tutti sono d’accordo nonostante l’ufficializzazione dei risultati, poichè tanti piloti hanno ottenuto la pole position temporanea oltre il tempo consentito.

1 3 Z. Maloney Trident 13 1:41.180 – – 174.662 16:36:12 2 2 R. Stanek Trident 12 1:41.287 0.107 0.107 174.478 16:36:08 3 5 J. Crawford PREMA Racing 12 1:41.296 0.116 0.009 174.462 16:36:33 4 8 G. Saucy ART Grand Prix 12 1:41.297 0.117 0.001 174.461 16:35:54 5 6 O. Bearman PREMA Racing 12 1:41.589 0.409 0.292 173.959 16:36:38 6 7 V. Martins ART Grand Prix 13 1:41.945 0.765 0.356 173.352 16:37:58 7 18 I. Hadjar Hitech Grand Prix 12 1:41.971 0.791 0.026 173.308 16:35:18 8 26 Z. O’Sullivan Carlin 11 1:42.005 0.825 0.034 173.250 16:35:40 9 10 C. Collet MP Motorsport 11 1:42.169 0.989 0.164 172.972 16:35:21 10 12 K. Maini MP Motorsport 11 1:42.301 1.121 0.132 172.749 16:35:31

Appuntamento a domani dalle ore 10.35 con la Sprint Race!

Giulia Scalerandi

