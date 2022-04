Theo Pourchaire è il vincitore della Feature Race del campionato FIA F2 ad Imola. Secondo successo stagionale per il francese, scattato dalla settima casella in griglia. Una gara condizionata da ben tre safety car e diversi errori dei favoriti che hanno permesso all’alfiere del team ART GP di scavalcare la classifica.

PRIMO PODIO PER FITTIPALDI

Grande giornata anche per Enzo Fittipaldi, che conquista i suoi primi punti stagionali cogliendo un ottimo secondo posto. Primo podio in Formula 2 per il brasiliano, che nelle battute finali ha scavalcato Ralph Boschung. Terzo al traguardo lo svizzero, in una corsa finita alle spalle della vettura di sicurezza.

Quarto Clement Novalak, davanti ad Ayumu Iwasa e Frederik Vesti. Settimo Logan Sargeant, seguito da David Beckmann e Jeahan Daruvala, che si aggiudica anche il giro più veloce. A chiudere la top ten Felipe Drugovich.

CRONACA

Partenza movimentata, con Vips che perde la leadership in favore di Nissany, che si porta al comando davanti a Boschung e Iwasa. Subito un incidente tra Doohan e Hauger, costretti a terminare la loro corsa anzitempo e safety car in pista. Si riparte al quinto giro, con Nissany che mantiene il comando, ma dopo un solo passaggio il poleman Vips commette un errore e finisce contro le barriere, richiamando la vettura di sicurezza in azione. Ne approfittano già molti piloti per effettuare il pit stop.

Si rimescolano le carte dunque ed alla ripartenza, che avviene al decimo passaggio, davanti a tutti troviamo Daruvala seguito da Armstrong e Lawson. Decimo invece Nissany, primo dei piloti che hanno già smarcato la sosta obbligatoria. Daruvala prova ad allungare per cercare di trovarsi quanto più avanti al momento del pit stop. Colpo di scena al ventunesimo giro, con Nissany che va a sbattere mentre aveva la prima posizione virtuale. Virtual safety car attiva per poter rimuovere alcuni detriti lasciati in pista nell’incidente. Diventa virtualmente primo Pourchaire, con un buon margine sugli inseguitori, primo tra i quali Boschung. Lo svizzero va però in difficoltà e viene passato da Fittipaldi. Nel finale un’ulteriore safety car per via di un incidente che coinvolge Lawson. Rientrano anche gli ultimi piloti rimasti fuori e la corsa termina alle spalle della vettura di sicurezza. Vince Pourchaire, chiudono il podio Fittipaldi e Boschung.

Dopo Imola, il prossimo appuntamento con la FIA F2 è previsto a Barcellona tra 4 settimane.

Carlo Luciani