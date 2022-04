Marcus Armstrong si aggiudica la Sprint Race di Formula 2 ad Imola. Prima vittoria stagionale per il pilota neozelandese, seconda nella sua carriera nella serie cadetta. Doppio podio per il team Prema, che si piazza al secondo posto con Jeahan Daruvala e al terzo con Dennis Hauger.

ARMSTRONG CONTROLLA

Gara solida per Armstrong, che ha approfittato di una brutta partenza di Logan Sargeant per portarsi in testa. L’alfiere del team Hitech è poi rimasto al comando, provando ad imporre il suo ritmo, senza tuttavia staccarsi in maniera netta dagli inseguitori.

Una corsa senza grossi colpi di scena, che ha visto Daruvala provare ad avvicinarsi al leader, tenendo nel frattempo a bada il proprio compagno di squadra Hauger. Primo podio in Formula 2 per il campione in carica della Formula 3, che finalmente riesce a tirar fuori una bella prestazione.

Di poco fuori dal podio invece Roy Nissany, davanti a Felipe Drugovich e Theo Pourchaire. In top ten anche Liam Lawson, Ayumu Iwasa e Frederik Vesti.

CRONACA

Scatta male Sargeant dalla prima casella, che viene risucchiato fino alla quinta posizione. Buona invece la partenza di Armstrong, che va a prendersi il comando. Subito safety car in pista con Beckmann rimasto fermo in pista in seguito ad un contatto. Si riparte al quinto giro, con Armstrong che mantiene il comando davanti a Daruvala e Hauger. Il pilota neozelandese prova subito ad allungare nelle fasi iniziali, mentre alle sue spalle la coppia Prema è in lotta per il secondo posto.

I primi tre dettano il passo, mentre Nissany è più staccato in quarta posizione ed è notevolmente più lento di chi lo precede, formando un trenino alle sue spalle. Seconda metà di gara che inizia con Daruvala che si avvicina ad Armstrong, mentre Hauger si allontana. Situazione piuttosto cristallizzata fino a tre giri dalla fine, con Drugovich che attacca Sargeant per la quinta posizione e passa, mentre Nissany ritorna sotto sui primi tre, senza riuscire però ad avvicinarsi abbastanza. Vince dunque Armstrong, entrambe le Prema a podio con Daruvala davanti ad Hauger.

Domani mattina appuntamento con la Feature Race.

Carlo Luciani