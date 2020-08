Saranno Callum Ilott e Robert Swhartzman, i due rivali in lizza per il titolo, a contendersi la vittoria dalla prima fila in gara-1 domani nel sesto appuntamento della FIA F2. Il giovane britannico ha conquistato la pole position, la seconda consecutiva, davanti all’alfiere del team Prema Robert Shwartzman.

Ilott colleziona ulteriori quattro punti conquistando la pole position del round 6 della FIA F2

Con altri quattro punti, Callum Ilott (UNI-Virtuosi) prova l’allungo sul compagno di FDA Shwartzman (Prema), comunque in prima fila. Il pilota russo sembra comunque decisamente più in palla dopo un quasi disastroso doppio weekend in Gran Bretagna. Terza posizione per Guanyu Zhou a conferma di un’ottima prestazione del team UNI-Virtuosi. Sorprende ancora Felipe Drugovich che porta la sua MP Motorsport in seconda fila, quarto in griglia.

Mick Schumacher (Prema) riesce a sfruttare il secondo set di gomma nuova e domani partirà dalla quinta posizione. Mezzo secondo il gap del tedesco dalla pole position, pochi centesimi meglio di Yuki Tsunoda (Carlin), sempre nelle prime posizioni. Jack Aitken (Campos Racing) si è classificato settimo, davanti al pilota DAMS Dan Ticktum. Nikita Mazepin (ART GP) e Louis Deletraz (Charouz) chiudono la top ten.

Piccolo passo avanti per Artem Markelov (BWT HWA) che si classifica undicesimo dopo un inizio di stagione molto sotto le aspettative. Dodicesima posizione per Jehan Daruvala (Carlin), davanti a Sean Gelael (DAMS). Sorprende in negativo la prestazione di Christian Lundgaard solo quattordicesimo; il pilota ART GP è recentemente diventato il primo inseguitore di Ilott nella classifica di campionato.

Dopo il debutto in un weekend di Formula 1, Roy Nissany compie un passettino avanti anche nella sua categoria di riferimento qualificandosi quindicesimo, a un secondo dalla vetta. Nei bassifondi della classifica continuano a deludere Nobuharu Matsushita (MP Motorsport) e Marcus Armstrong (ART GP) rispettivamente diciottesimo e diciannovesimo. Prestazione negativa anche per Luca Ghiotto (Hitech GP) che si è qualificato in ventesima posizione. Domani alle 16:45 il via di gara-1.

Samuele Fassino