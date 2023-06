Week-end trionfale per il team Prema al Montmelò in FIA F2, concluso con la vittoria di Oliver Bearman nella Feature Race. Il britannico, dopo la pole position conquistata venerdì, ha sfruttato al meglio la posizione di partenza per conquistare il suo terzo successo stagionale.

PREMA SI PRENDE TUTTO

Pole position, vittoria nella Sprint Race, vittoria nella Feature Race, conferma del primato in entrambe le classifiche di campionato. Con questi risultati Prema ha voluto dare dei segnali al Montmelò, allungando sulla concorrenza in un campionato che fino ad ora è apparso molto equilibrato nelle posizioni di rilievo.

Gara perfetta da parte di Bearman, che non ha avuto particolari problemi a mantenere la leadership fin dall’inizio. Unico momento di incertezza al pit stop obbligatorio, quando il britannico si è fermato più tardi dei suoi diretti avversari e per un attimo Enzo Fittipaldi sembrava poterlo attaccare. Niente da fare però per il brasiliano, che ha chiuso poi la corsa con un distacco di 2.8 secondi dal vincitore, tallonato anche da Victor Martins, terzo.

Strategia differente per il pilota ART Grand Prix, scattato con gomme dure dalla settima casella. Il francese, dopo un primo stint più lungo, ha sfruttato al meglio le gomme soft per rimontare fino alla zona podio. Quarto invece Ayumu Iwasa, bravo a difendersi nel finale da Frederik Vesti. Altra grande gara da parte del danese, anche lui bravo a sfruttare le mescole più morbide per rimontare fino alla top 5. Punti importanti per il leader di campionato, che allunga così su Théo Pourchaire, soltanto settimo alle spalle di Jack Doohan.

Ottavo Dennis Hauger, seguito da Arthur Leclerc e Richard Verschoor a completare la zona punti. Il punto del giro più veloce invece non è stato assegnato in quanto il passaggio più rapido della gara è stato quello di Clement Novalak al trentacinquesimo giro, con il francese che ha chiuso però la gara in penultima posizione, dunque fuori dalla top 10.

Dopo il round spagnolo la FIA F2 tornerà in pista tra quattro settimane al Red Bull Ring.

Carlo Luciani

