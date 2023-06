Altro successo per Frederik Vesti in FIA F2. Il pilota Prema, dopo la vittoria nella Feature Race di Monaco, si è imposto anche nella Sprint Race di Barcellona, iniziata con pista bagnata e con partenza lanciata. Il danese allunga così in classifica piloti in attesa della Feature Race di domani, nella quale scatterà però dall’ottava casella.

VESTI ALLUNGA, POURCHAIRE LIMITA I DANNI

Gara particolare in cui per via della pista bagnata non sono mancate le battaglie. Dopo aver mantenuto il comando al via, la leadership di Cordeel è durata solo due giri prima di essere superato da Vesti. Da questo momento in poi il danese non ha avuto problemi a prendere il largo, lanciandosi verso la vittoria.

Situazione in evoluzione verso metà gara, con la pista che andava man mano asciugandosi, con alcuni piloti che hanno provato l’azzardo delle gomme slick. Alla fine tutti hanno però l’occasione di montare le slick grazie all’ingresso della safety car per un’uscita di pista di Juan Manuel Correa.

Negli ultimissimi giri, dopo la ripartenza, grande lavoro da parte di Pourchaire, autore di 2 sorpassi in meno di un giro. Il francese si è portato facilmente in seconda posizione, ma nulla ha potuto contro Vesti. Una bella prestazione da parte del francese, scattato dalla nona casella dopo la penalizzazione per impeding nel corso delle qualifiche. A lui anche il punto addizionale del giro più veloce.

Sul podio anche Victor Martins, terzo davanti a Dennis Hauger e Jack Doohan a completare la top 5. A seguire Richard Verschoor, Oliver Bearman ed Ayumu Iwasa, ultimo pilota a punti grazie all’ottavo posto. In top 10 anche Arthur Leclerc ed Enzo Fittipaldi. Gara da dimenticare invece per Amaury Cordeel, partito davanti a tutti per via dell’inversione di griglia. Il pilota belga non è riuscito a tenere il passo degli avversari fin dall’inizio, terminando quattordicesimo anche a causa di una penalità di 5 secondi per aver superato i limiti della pista. Domani l’appuntamento è alle 11:25 con la Feature Race.

Carlo Luciani

