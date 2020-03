Lo squillo di Luca Ghiotto è finalmente arrivato, nell’ultima giornata di test FIA F2 andati in scena sul tracciato di Sakhir, in Bahrain. Il vicentino, da quest’anno accasatosi nell’esordiente team Hitech GP, ha concluso al top della classifica odierna in 1:41.252, stabilendo anche il miglior tempo assoluto della tre-giorni. Buoni riscontri anche dal rookie Felipe Drugovich, piazzatosi immediatamente alle sue spalle, mentre Mick Schumacher ha concluso la trasferta siglando il quarto crono di giornata.

L’ESPERIENZA CONTA

Il pilota più esperto del lotto è salito in cattedra nella giornata finale dei test pre-stagionali. Luca Ghiotto ha concluso infatti da vero protagonista i test F2 in Bahrain: dopo essersi piazzato alle spalle del compagno di squadra Nikita Mazepin per soli 5 millesimi al mattino, in condizioni di pista più rapida il pilota di Arzignano ha piazzato la zampata. Alle sue spalle si sono piazzati Felipe Drugovich (MP Motorsport) e Jack Aitken, neo-pilota del Campos Racing.

Anche il team Prema ha chiuso in crescendo i propri test. Mick Schumacher ha realizzato il quarto tempo di giornata a circa quattro decimi dal leader, mentre il rookie Shwartzman si è piazzato a pochi millesimi dal tedesco in settima posizione. Tra di loro, gli altri portacolori di MP Motorsport e Hitech, ovvero Matsushita e Mazepin.

DAMS E ART, DOVE SIETE?

In ombra per il momento il duo DAMS (Gelael 9° e Ticktum 11°) e il team Carlin, che ha visto Tsunoda e Daruvala nelle retrovie.

Giornata complessa anche per ART GP, con Sirotkin (chiamato al posto di Lundgaard, in quarantena a causa del Coronavirus) e Armstrong ben distanti dalla vetta.

Il Circus della Formula 2 tornerà in pista per il primo appuntamento stagionale, previsto tra meno di tre settimane proprio sul tracciato di Sakhir. Sempre che l’emergenza legata al Covid_19 consenta anche a coloro provenienti dalle zone considerate “a rischio” di fare il proprio rientro nel Paese.

Marco Privitera