Ancora un passo in avanti per Arthur Leclerc verso il sogno chiamato Formula 1. Il pilota monegasco, fratello minore di Charles , nel 2023 farà il suo debutto in Formula 2 con il team DAMS, seguendo le orme del compagno Oliver Bearman, già al suo fianco in Prema e nella Ferrari Driver Academy.

Esordio in F2

Il pilota monegasco, reduce da un 2021 in FIA F3 concluso al decimo posto, aveva iniziato bene il 2022 conquistando il campionato di Formula Regional Asia con quattro vittorie e nove podi in 15 gare. La seconda stagione in F3, però, per lui non è stata facile. In pista con il team Prema, si è piazzato sesto nella classifica finale con una vittoria (ottenuta a Silverstone) e un podio.

Nonostante la stagione non completamente all’altezza delle aspettativa, DAMS ha deciso di puntare su di lui per la nuova stagione nella serie cadetta. La scuderia francese lo ritiene una pedina importante, come dichiarato da Charles Pic, proprietario del team: “È fantastico che Arthur si unisca alla DAMS per il 2023. Il team punta a una grande stagione nel 2023 e non abbiamo dubbi che l’aggiunta di Arthur ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi“.

Per Arthur Leclerc i primi chilometri al volante di una vettura di F2 arriveranno il 23-25 Novembre, quando la categoria scenderà in pista per i test post-stagionali sulla pista di Yas Marina, ad Abu Dhabi.

Pronto per la sfida

Leclerc si dice comunque già pronto per la nuova sfida: “Sono felice di passare in F2 con DAMS. Si tratta di una squadra di grande successo che ha ottenuto ottimi risultati nel campionato, e spero di poter dare il mio contributo per continuare il successo del team. Charles Pic ha fatto un lavoro straordinario per aiutare la squadra a tornare a vincere nel corso della stagione e io mi propongo di continuare così anche l’anno prossimo“.

Con i posti in Prema occupati da Oliver Bearman e Frederik Vesti, per Leclerc jr. si è resa dunque necessaria una strada alternativa ma comunque di ottima qualità. Il team DAMS, infatti, ha concluso la stagione di F2 con ottime prestazioni da parte di Ayumu Iwasa, classificandosi al sesto posto finale.

Anna Botton