Quarta vittoria stagionale per Liam Lawson, che conquista il successo nella Sprint Race di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del campionato FIA F2 2022. Il pilota neozelandese, partito dalla seconda posizione per via dell’inversione dei primi dieci in griglia rispetto alle qualifiche, è riuscito ad imporsi in una gara interrotta già nel corso del primo giro da una bandiera rossa.

BANDIERA ROSSA: INCIDENTE TRA FITTIPALDI E DARUVALA

Subito bandiera rossa nel corso del primo giro per un contatto tra Enzo Fittipaldi e Jehan Daruvala in curva 2. Botto violento per l’indiano, finito contro le barriere, ma fortunatamente uscito illeso dalla sua monoposto. L’incidente è costato l’interruzione della corsa per oltre 30 minuti per poter permettere di aggiustare le barriere TecPro.

Per la ripresa la direzione gara ha deciso di andare sul sicuro, con le vetture tornate in pista alle spalle della safety car per una partenza lanciata con le stesse posizioni della partenza non avendo completato il primo giro.

LAWSON VINCE, DRUGOVICH SUL PODIO

Gara attenta da parte del vincitore, con nessun pilota che è riuscito ad imporre il proprio ritmo, almeno nelle prime fasi. Verschoor ha mantenuto la leadership davanti a Lawson e Cordeel. Al decimo passaggio, però, Lawson ha rotto gli indugi, portandosi al comando con un attacco ai danno di Verschoor, senza mai più lasciare la leadership

Seconda metà di gara che vede Drugovich lottare con Hauger, con il brasiliano che riesce a portarsi il quarta piazza, mentre Lawson si porta fuori dalla zona DRS nei confronti di Verschoor. L’olandese è riuscito a mantenere però la seconda posizione, regalando il podio al team Trident.

Terzo classificato il campione Felipe Drugovich, autore di una bellissima seconda parte di gara. Il brasiliano, infatti, è riuscito a scavalcare prima Dennis Hauger e poi Amaury Cordeel, con quest’ultimo che ha poi chiuso soltanto in quinta piazza alle spalle anche di Hauger dopo una battaglia che li ha visti protagonisti negli ultimi giri.

A seguire Logan Sargeant e Jack Doohan, con l’australiano sempre molto vicino allo statunitense ma mai in grado di superarlo. Ultimo posto in zona punti per Roy Nissany, davanti a Theo Pourchaire. In virtù dell’undicesimo posto di Frederik Vesti, il team ART GP perde punti preziosi in campionato grazie al podio di Drugovich, che porta MP Motorsport avanti di 6 punti sulla squadra francese.

Tutto ancora in gioco quindi nella classifica riservata ai team, con il titolo che si deciderà domani nell’ultima Feature Race stagionale.

Carlo Luciani

