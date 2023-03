Non poteva cominciare meglio la stagione agonistica di Manuela Gostner, impegnata per il secondo anno di fila nella Coppa Shell del Ferrari Challenge Europe. Scattata dal tracciato di Valencia nel weekend appena trascorso, la serie monomarca continentale ha infatti regalato alla nostra portacolori un ottimo secondo posto in gara-1 e il gradino più alto del podio nella seconda manche.

Ottimo fine settimana per i colori italiani nel Ferrari Challenge Europeo, con lo strepitoso doppio successo di Eliseo Donno nel Trofeo Pirelli. Il successo della Gostner accompagna un fine settimana molto positivo per l’automobilismo declinato al femminile con il successo (raccontato qui) in F2000 Formula Trophy per il giovanissimo talento nipponico Juju Noda.

GARA-1, PRIMO PODIO PER LA GOSTNER

La prima manche della Coppa Shell ha visto una corsa ricca di emozioni, con Manuela che taglia il traguardo in seconda piazza, alle spalle del vincitore Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing). L’alfiere di Lueg Sportivo, sfruttando la pole, è stato in grado di mantenere la leadership, fino all’entrata della Safety Car che ha congelato la classifica nella fase centrale della mezz’ora di corsa.

Il tedesco è stato poi capace di scappare e tagliare per primo il traguardo. Dal suo canto, l’altoatesina #193 è stata brava a mantenere la seconda piazza, nonostante gli attacchi dei tre driver alle sue spalle, che cercavano di intimorirla, combattendo fra loro per il gradino più basso del podio (il video integrale della gara lo potete trovare su YouTube).

“Sono felice di come è andata la prima gara“, ha dichiarato Gostner. “Sono pochi i punti di sorpasso e tutti aspettano che l’avversario possa commettere qualche errore.”

IL SUCCESSO IN GARA-2

Una corsa tutto sommato in discesa, quella di gara-2 per Gostner, che parte dalla pole position, davanti al vincitore di gara-1. La driver di MP Racing conduce una corsa praticamente impeccabile, resistendo agli attacchi di Sartingen verso fine gara (ancora una volta potete trovare il video integrale della gara su YouTube).

Secondo successo in carriera nella serie per la nostra Manuela, dimostrazione dello spirito giusto con cui partire ed affrontare questa stagione, senza trascurare ovviamente i punti pesanti acquisiti in ottica campionato,.

Manuela Gostner ha così dichiarato: “Sono davvero soddisfatta di come è andato questo weekend. Ho ottenuto risultati importanti sia nelle qualifiche, che nelle gare, quindi non potrei essere più felice. Oggi poi pole position e seconda vittoria in carriera nel Ferrari Challenge, quindi sono molto fiera di me stessa. Devo ringraziare il mio team, che ha svolto un lavoro fantastico ed il mio coach Giorgio Sernagiotto. Sono felicissima!”

Il prossimo appuntamento per il Trofeo Pirelli sarà a Misano dal 21 al 23 aprile.

Giulia Scalerandi

