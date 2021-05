Vincitore del primo E-Prix sul circuito completo di Monaco, Antonio Felix Da Costa bissa la super pole della mattinata con una gara fantastica risolta con un meraviglioso sorpasso che vale il gradino più alto del podio.

Congratulazioni per la vittoria Antonio! Partiamo dalla fine, parlaci di quel bellissimo soprasso per la vittoria.

Si, è stato molto difficile. Tutta la gara è stata molto dura, anche se l’emozione è sempre incredibile, Monaco non è una pista come le altre. Mi sono detto è il momento giusto, ora o mai più. Non devo bloccare, non devo bloccare e mi è andata bene, ma è stata una grande lotta con tutti gli altri, una gara che mi ricorderò.

Possiamo dire che è la tua vittoria più bella?

Una delle più belle di sicuro, insieme a quelle di Berlino, ma, ripeto, Monaco ha un sapore speciale che è unico per questo sono così contento.

Una bella iniezione di fiducia per il resto della stagione.

Sì, questa gara segna il giro di boa, siamo esattamente a metà stagione. Non posso proprio dire di trovarmi dove avrei voluto essere, ma di sicuro siamo in una buona posizione per affrontare al meglio il resto della stagione e le gare che verranno. Ci sono avversari forti, la competizione è sempre molto difficile però possiamo sicuramente fare molto bene nelle gare che verranno.

Abbiamo visto una bella lotta con Robin e Mitch. Cosa puoi dirci di questo duello a tre così esaltante e con tanti sorpassi? Mai visti così tanti a Monaco.

In fondo è proprio questo lo spettacolo della Formula E giusto? Ci volevamo noi! E’ proprio questo il genere di emozioni per cui la Formula E sta crescendo così bene! Le gare sono imprevedibili e sempre divertenti, molto movimentate. E’ stata una bella lotta, dura ma molto leale. Robin e Mitch sono degli amici, forse i migliori che ho qui, ci vediamo spesso anche lontano dalle gare e lavoriamo insieme anche su altri progetti. Ho cercato di essere molto corretto perché so che anche loro avrebbero fatto lo stesso.

FORMULA E | E-PRIX MONACO: IL PRINCIPATO INCORONA DA COSTA

Finalmente si è rivisto anche un po’ di pubblico sugli spalti!

Sì, ed è stato molto bello. Noi piloti, come voi e tutti gli altri teniamo molto ad avere il pubblico che ci sostenga. E’ importantissimo anche come segnale per tutto il motorsport e speriamo davvero che si possa tornare alle grandi folle di qualche anno fa.

E il tuffo in piscina?

Quella è stata una scommessa che avevo fatto con la mia squadra fino da giovedì. Se vinco, mi tuffo dal trampolino più alto, ho detto loro. Mi è toccato mantenere la promessa. Però cavolo, era davvero molto più alto di quanto non sembrasse!

da Montecarlo – Stefano De Nicolo’