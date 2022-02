La F4 UAE torna per il terzo round in pista e lo fa sul tracciato di Dubai. A trionfare tra numerose SC, interruzioni e bandiere rosse sono stati Charlie Wurz in gara-2, Rafael Camara in gara-3 e Alex Dunne in gara-4.

GARA-2

Una seconda corsa di questo round interrotta più volte da incidenti, con Charlie Wurz che scatta al comando. Dietro di lui, gran mossa da parte di Nikita Bedrin, che va a prendersi subito la seconda piazza dopo una lotta nei confronti di Camara.

Un incidente coinvolge il nostro Valerio Rinicella e la SC entra in pista. Al re-start Bedrin e Camara si sfidano per la seconda pizza, con i due avversari appaiati e Rafael Camara che prova a portare via la posizione al russo. Poco dopo, un altro botto distrugge la vettura di Andrea Kimi Antonelli: ciò provoca nuovamente l’entrata della SC, che rimane in pista per molto tempo.

A circa 3 minuti dallo scadere del tempo la gara può ripartire, ma vediamo Akhmed che esce di pista con un danno alla sospensione anteriore. Con lui vengono coinvolti altri due pilota, tra cui Victoria Blokhina. Viene esposta la bandiera rossa che ferma di fatto la gara con il successo di Charlie Wurz, davanti a Nikita Bedrin e Neate terzo.

GARA-3

Una gara-3 spettacolare, cominciata con Camara che va al comando, seguito da Luke Browning e Wurz. Il #55 esce di pista e la SC interrompe la corsa. Al re-start Browning, Neate e Wurz lottano, con quest’ultimo che, alla fine, si arrende agli avversari. Christian Ho lotta in pista, facendo dei sorpassi da maestro fino a conquistare la quinta piazza.

Camara è ancora leader e fa il giro veloce, mentre nelle retrovie il nostro Valerio Rinicella va largo. Ancora lotta fra Wurz e Ho con Neate che fa segnare il giro veloce! Anche il nostro Antonelli è in lotta attorno alla nona piazza, mentre vediamo Taylor Barnard avere un problema e rallentare.

Ultime fasi di gara con Wurz e Browning in lotta: Neate è ancora al comando con Camara e Wurz al seguito. C’è ancora un giro disponibile: Rafael Camara si tuffa al comando con Neate che lo segue. I due sono appaiati, ma nelle ultime curve prima del traguardo Neate va largo, per poi accodarsi a Camara che va a vincere! Secondo Neate, poi Wurz. Decimo Antonelli.

GARA-4

Partenza caotica con Alex Dunne che prende il comando. Antonelli sale secondo e fa segnare il giro più rapido, ma nelle retrovie si verifica un incidente con 3 auto coinvolte: viene esposta la bandiera rossa e la gara viene sospesa.

Al re-start Alex Dunne fa un paio di giri veloci, ma Antonelli supera Dunne e va in testa. Il nostro portacolori fa anche segnare il giro veloce. All’ultimo giro un incidente coinvolge due vetture nelle retrovie, ma la gara non si ferma: Antonelli è primo a tagliare il traguardo, ma a causa di una penalità il vincitore è Alex Dunne.

Qui le classifiche finali. Penultimo appuntamento stagionale ancora a Dubai, il prossimo weekend, prima di trasferirsi ad Abu Dhabi per il round finale della stagione 2022.

Leggi anche: F4 UAE | DUBAI: CAMARA CONQUISTA LA PRIMA VITTORIA, QUARTO ANTONELLI

Giulia Scalerandi