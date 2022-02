E’ Rafael Camara ad aggiudicarsi la vittoria nel terzo round della F4 UAE a Dubai. Il brasiliano del Team Prema ha avuto la meglio su Luke Browning e Nikita Bedrin, che riesce a soffiare la terza posizione a Charlie Wurz proprio nella battute finali. Risale in quarta posizione il nostro Kimi Antonelli che approfitta della penalizzazione rifilata a Browning per aver sorpassato in regime di safety car.

LA CRONACA

Grande partenza di Charlie Wurz che tiene la prima posizione su Camara. Buono anche lo spunto di Brownie che si infila tra le Prema e soffia la terza posizione a Neal. Ma al secondo giro Rafael Camara attacca Wurz in curva undici, e grazie ad un incrocio di traiettorie riesce a mettersi davanti. Ne approfitta anche Browning che attacca l’austriaco nettamente in difficoltà per prendersi la terza posizione. Posizioni che vengono subito congelate per l’ingresso della safety car, intervenuta a seguito di un incidente nelle retrovie.

Alla ripartenza è bravo Rafael Camara a difendersi dagli attacchi di Wurz mantenendo la prima posizione, ma è Browning ad approfittare della bagarre tra le due Prema per agguantare la seconda piazza. Buona anche la ripartenza di Kimi Antonelli che attacca Neate e di forza prende la quinta posizioni. Posizioni che rimarranno tali fino all’ultimo giro quando Luke Browning tenta l’ultimo assalto su Camara che però si difende bene e porta a casa la vittoria nel terzo round della F4 UAE. Bravo anche Nikita Bedrin che proprio nelle tornate finali riesce ad infilare Charlie Wurz per la terza posizione che lo porterà sul podio.

Buona la prova anche del nostro Kimi Antonelli che nonostante le difficoltà in partenza riesce ad ottenere un buon quarto posto. Dietro di lui Aiden Neate sesto seguito da Martinius Stenshorne e Tasanapol Inthraphuvasak rispettivamente settimo ed ottavo. Chiudono la top ten Taylor Barnard e Alex Dunne. Per quanto riguarda i nostri portacolori segnaliamo la ventiseiesima posizione di Brando Badoer ed il ritiro di Valerio Rinicella.

LA CLASSIFICA

Colpo di scena dopo la bandiera a scacchi nel terzo round della F4 UAE a Dubai. Luke Browning viene penalizzato di dieci secondi per aver sorpassato in regime di safety car e scivola cosi dalla seconda alla dodicesima posizione. Sale sul podio quindi Charlie Wurz che aveva perso la battaglia con Browning proprio nelle battute finali della gara. Ringrazia anche Nikita Bedrin, ottimo secondo dopo una grande rimonta.

1 Rafael Camara Prema 26m06.138s 2 Nikita Bedrin PHM Racing +3.777s 3 Charlie Wurz Prema +4.020s 4 Andrea Kimi Antonelli Abu Dhabi Racing by Prema +4.274s 5 Martinius Stenshorne 3Y by R-ace GP +5.950s 6 Tasanapol Inthraphuvasak MP Motorsport +7.103s 7 Taylor Barnard PHM Racing +7.791s 8 Alex Dunne Hitech GP +8.369s 9 Ivan Domingues Xcel Motorsport +8.739s 10 Christian Ho MP Motorsport +9.181s 11 Suleiman Zanfari MP Motorsport +10.135s 12 Luke Browning Hitech GP +10.634s 13 Sohil Shah Mumbai Falcons by Xcel +12.574s 14 Ricardo Escotto Cram-Hitech GP +12.948s 15 Robert De Haan Pinnacle Motorsport +14.039s 16 Jamie Day Xcel Motorsport +14.926s 17 Aiden Neate Abu Dhabi Racing by Prema +15.368s 18 Joseph Loake JHR Developments +16.760s 19 Miron Pingasov MP Motorsport +17.084s 20 Vladislav Ryabov GRS +17.620s 21 Anshul Gandhi Cram-Hitech GP +18.419s 22 Jef Machiels Pinnacle Motorsport +18.942s 23 Victoria Blokhina 3Y by R-ace GP +19.147s 24 Ismail Akhmedkhodjaev 3Y by R-ace GP +21.791s 25 Brando Badoer AKM Motorsport +21.951s 26 Jonas Ried PHM Racing +24.388s 27 Yash Aradhya Mumbai Falcons by Xcel +24.890s Ret Nandhavud Bhirombhakdi PHM Racing Ret Michael Shin JHR Developments Ret Nikhil Bohra 3Y by R-ace GP Ret Valerio Rinicella MP Motorsport

Julian D’Agata