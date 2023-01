Ugo Ugochukwu è sempre più il dominatore del campionato F4 UAE vincendo anche la prima gara del round 3 in Kuwait. Il pilota Prema Racing ha difeso la pole position battendo James Wharton, secondo. Nell’ultimo giro Tuukka Taponen soffia la terza posizione a Valerio Rinicella, che chiude ai piedi del podio in rimonta dalla settima casella.

Vince ancora Ugochukwu: quarto successo nella F4 UAE in Kuwait

Sono quattro vittorie su sette gare disputate. Ugo Ugochukwu si conferma il grande protagonista del campionato F4 UAE vincendo ancora dopo una pole position monstre. Il pupillo McLaren, in mattinata, aveva strappato strappato il miglior riferimento con un gap di oltre mezzo secondo sul primo rivale, ancora una volta James Wharton.

L’australiano, nei pochi minuti di green flag, ha tentato di impensierire il prossimo rivale nella serie italiana, senza mai riuscire ad affontare un attacco. Ugochukwu si è infatti dimostrato non solo velocissimo ma anche abile nelle azioni di difesa. La seconda posizione permette comunque a Wharton di scavalcare Valerio Rinicella e diventare il primo inseguitore del leader, anche nella classifica generale.

Rimonta e sorpassi da cineteca: la gara di Valerio Rinicella

Rinicella ha patito una qualifica non eccezionale. Scattato dalla settima casella, il pilota laziale ha subito mostrato le sue intenzioni portandosi al quarto posto già a curva 2. Nonostante due sorpassi da manuale, tra curva 3 e curva 5, ai danni del pilota danese Noah Stromsted, il talento italiano in forza al team MP Motorsport non è riuscito ad andare oltre alla quarta posizione, beffato nel finale da Tuukka Taponen.

La gara è stata spezzattata dall’ingresso di ben tre safety car, che hanno confermato la poca efficienza dei commissari presenti sul giovane tracciato medio-orientale. L’ultimo raggruppamento, tra l’altro reso inutile dalla successiva ripartenza della vettura insabbiata, ha permesso a Taponen di approfittare della lotta tra Stromsted e Rinicella per prendersi il podio, il suo secondo in Kuwait.

E’ proprio il danese Stromsted a chiudere in quinta posizione davanti a un sempre più convincente Keanu Al-Azhari, in gran rimonta dall’undicesima casella di partenza. Settima piazza finale per Valentin Kluss davanti all’anglo-giapponese Kanato Le, Hiyu Yamakoshi e Theophile Nael, a chiudere la zona punti. Appena fuori dai dieci Nicola Lacorte, parso in crescita sin dalla qualifica rispetto ai round precedenti.

Per trovare gli altri due talenti italiani al via scendiamo in diciottesima posizione dove si classifica Matteo Quintarelli mentre in ventitreesima troviamo Flavio Olivieri. Domani gara-2 e gara-3, sempre visibili su tutti i principali canali social di Livegp.it.

Samuele Fassino