Ugo Ugochukwu si conferma in gara-2 ottenendo il terzo successo in F4 UAE per poi segnare il primo zero della stagione in gara-3. E’ Zachary David a portare a casa la vittoria dell’ultima gara del round, il suo primo successo in monoposto. Sorride anche Valerio Rinicella, secondo assoluto dopo il round del Kuwait.

Ugochukwu vince un appassionante duello con Wharton in gara-2 F4 UAE

E’ Ugo Ugochukwu a imporsi in gara-2. Il pilota Prema ha dovuto difendersi dagli attacchi del vincitore di gara-1, James Wharton, compiendo un controsorpasso da manuale nelle fasi conclusive della corsa. Sul traguardo, lo statunitense precede il rivale in forza al team Mumbai Falcons. In terza posizione Tuukka Taponen che nulla ha potuto contro i due rivali, padroni di un ritmo superiore.

Ancora una buona gara per Valerio Rinicella che chiude quarto, davanti a Zachary David che riscatta una gara-1 sfortunata, sin dalla qualifica. Miglior risultato nella categoria per Noah Stromsted, sesto, a precedere Valentino Kluss, Keanu Al Azhari (primi punti per il talentino degli Emirati Arabi), William Macintyre e Federico Rifai. Safety car e bandiera rossa sono stati protagonisti anche in questa corsa.

David vince gara-3 dopo il patatrac del via

I due diretti rivali di gara-2 si ritrovano a partire dalla prima fila nell’ultima gara del weekend. Alla seconda curva succede il patatrac: Taponen e Ugochukwu vengono al contatto, con il pilota finlandese costretto a terminare la propria corsa. Riesce a proseguire lo statunitense ma rientrando nella pancia del gruppo, stesso destino che tocca a James Wharton.

Chiamata in causa ancora una volta la safety car, Noah Lisle si trova incredibilmente a guidare la corsa. La sua leadership dura poche tornate: David si dimostra particolarmente in forma e riesce a sfruttare il caos iniziale per portarsi prima nelle posizioni di vertice, poi al comando della corsa a metà gara. Risale anche Rinicella che, scivolato sesto dopo le vicissitudini del primo giro, si porta in zona podio.

E’ Zachary David a tagliare per primo il traguardo davanti a Theopile Nael, ma il pilota francese viene penalizzato pochi secondi più tardi perdendo il secondo gradino del podio a favore del nostro Valerio Rinicella; un piazzamento che permette al pilota laziale di issarsi al secondo posto assoluto della classifica. Guadagna una posizione anche Lisle che ottiene il suo primo podio nella categoria.

Valentin Kluss chiude in quinta posizione mentre sorprende anche la quinta posizione di Federico Rifai, pilota del team Xcel Motorsport. Sesta posizione per Jesse Carrasquedo davanti a Lindblad, Nael, Le e Al Azhari.

Concluso il round del Kuwait, secondo di cinque, troviamo Ugo Ugochukwu a guidare la graduatoria con 105 punti, lo segue Rinicella a 74. James Wharton è terzo con 70 punti con alle sue spalle Taponen e Lindblad. Si torna in pista già nelle giornate di martedì e mercoledì per il terzo round stagionale, sempre al Kuwait Motor Town.

Samuele Fassino