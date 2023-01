Una grande novità sbarca su LiveGP.it, con l’obiettivo di andare alla scoperta di due campionati ricchi di gare spettacolari e giovani talenti. A partire dal round in programma questo fine settimana in Kuwait, infatti, tutti gli appuntamenti della F4 UAE e del Formula Regional Middle East Championship saranno visibili in diretta sui canali della nostra testata, con il commento a cura della redazione. Ma non è tutto: una delle gare verrà inoltre trasmessa ogni Sabato alle ore 20:00 su CampioneSport, la nuova emittente visibile in chiaro ed in tutta Italia sul canale 61 del digitale terrestre.

F4 UAE E FRMEC IN DIRETTA SU LIVEGP.IT

Se il 2023 doveva iniziare con il piede giusto, LiveGP.it non è certo rimasta a guardare. Ormai prossima al traguardo dei dieci anni di attività, la nostra testata giornalistica dedicata al motorsport ha deciso di regalare ai propri lettori una gustosa novità che promette di “riscaldare” l’atmosfera in vista dell’avvio della nuova stagione anche in Europa. Grazie all’accordo realizzato con Formula 4 United Arab Emirates Championship e Formula Regional Middle East Championship, infatti, tutti i restanti round della stagione saranno visibili in diretta sul nostro sito e sui canali Social (YouTube, Facebook e Twitch) di LiveGP.it, accompagnate da grafiche esclusive e dalla telecronaca di Marco Privitera e dello staff della redazione.

TANTI GIOVANI PROTAGONISTI AL VIA

Questa partnership consentirà a tutti gli appassionati di seguire da vicino due realtà che stanno tenendo banco nelle settimane che precedono il via della stagione europea, costituendo un corposo “antipasto” delle serie nazionali che scatteranno nei prossimi mesi. Al via dei due campionati asiatici, infatti, si presentano tutti i maggiori talenti che puntano a scalare le vette dell’automobilismo nel corso dei prossimi anni.

La Formula Regional, da un lato, vede il nostro Andrea Kimi Antonelli presentarsi alla seconda tappa stagionale nelle vesti di leader della classifica con 38 punti, mentre Gabriele Minì sarà voglioso di riscatto dopo una prima tappa in salita, senza dimenticare Giovanni Maschio e Francesco Braschi vogliosi di inserirsi nelle posizioni di vertice; per quanto riguarda invece la F4 UAE, il pupillo McLaren Ugo Ugochukwu è stato il grande protagonista del round inaugurale a Dubai, in una serie che vede diversi italiani al via come Brando Badoer, Valerio Rinicella, Nicola Lacorte e Flavio Olivieri.

GLI APPUNTAMENTI DEL ROUND 2 IN DIRETTA

Venerdì 27 Gennaio

Ore 12:15 – F4 UAE (Gara 1) Link diretta YouTube

Ore 13:30 – Formula Regional Middle East (Gara 1) Link diretta YouTube

Sabato 28 Gennaio

Ore 7:30 – F4 UAE (Gara 2) Link diretta YouTube

Ore 10:45 – Formula Regional Middle East (Gara 2) Link diretta YouTube

Ore 12:15 – F4 UAE (Gara 3) Link diretta YouTube

Ore 13:15 – Formula Regional Middle East (Gara 3) Link diretta YouTube

LE GARE SU CAMPIONE SPORT

Grazie alla nuova partnership recentemente lanciata tra LiveGP.it e CampioneSport, vi sarà inoltre la possibilità per tutti gli appassionati di assistere ad una delle gare in programma a partire da Sabato 28 Gennaio, nell’appuntamento settimanale alle ore 20:00 sull’emittente visibile in tutta Italia sul canale 61 del Digitale Terrestre. Il tutto in vista di una stagione che promette altre imperdibili novità in arrivo per tutti gli amanti del motorsport.