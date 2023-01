Dopo il grande successo delle ultime due edizioni, tornano i due campionati asiatici destinati a diventare sempre di più in larga scala una palestra per i giovani piloti impegnati successivamente nei campionati nazionali e internazionali. Domani a Dubai scatteranno infatti la F4 UAE e la ribattezzata Formula Regional Middle East (FRMEC) dopo l’ingresso in calendario di una doppia tappa in Kuwait.

F4 UAE e FRMEC scattano da Dubai

Sarà proprio Kuwait Motor Town ad ospitare la seconda e la terza tappa stagionale, prima di tornare a Dubai e chiudere la stagione sul circuito di Yas Marina. Cinque tappe per un totale di quindici gare destinate, come nelle precedenti edizioni, a regalare grande spettacolo. Così come lo scorso anno non mancheranno i grandi protagonisti.

I protagonisti della FRegional Middle East

Nella Formula Regional grande attenzione attorno al team Mumbai Falcons, pronto a schierare il tridente che prenderà parte alla stagione europea con Prema Racing, formato da Lorenzo Fluxa, Rafael Camara e dal nostro Andrea Kimi Antonelli. Dopo aver ben figurato lo scorso anno, torna ad affrontare la breve stagione del campionato FRMEC Gabriele Minì, pronto al passaggio in Formula 3.

Grande protagonista nei test appena conclusi, occhi puntati Francesco Braschi che correrà tra le fila del team R-ace GP, mentre farà il suo debutto nella categoria Giovanni Maschio, lo scorso anno in F4 Italia. Molti i rookies ai nastri di partenza, ma non mancheranno piloti navigati nelle formule propedeutiche come Villagomez, Crawford e Benavides, reduci da una stagione in Formula 3. Presente anche il campione 2022 della Formula Regional europea Dino Beganovic.

Tante adesioni in F4

Saranno circa cinquanta i piloti che prenderanno il via, a tempo pieno o in singoli round della mini-season, al campionato F4 UAE. Tuukka Taponen (Mumbai Falcons) e Ugo Ugochukwu (Prema Racing) sono i due piloti ad aver maggiormente impressionato nei test, ma sono molti i piloti italiani pronti a giocarsi le parti alte della classifica.

Nicola Lacorte è chiamato a una stagione da protagonista dopo il passaggio in Prema (anche per la serie italiana) così come Valerio Rinicella, terzo assoluto nell’ultima giornata di test. Dopo una stagione in crescendo in F4 Italia anche Brando Badoer è atteso al salto di qualità. Saranno invece i primi chilometri in monoposto per il giovanissimo Flavio Olivieri, scelto dal team Cram Motorsport per l’impegno in Medio Oriente.

Domani verranno assegnati i primi punti della stagione con la disputa di gara-1 sia per la F4 UAE che per la Formula Regional Middle East. Il round si concluderà con gara-2 e gara-3 disputate nella giornata di sabato.

Samuele Fassino