Si conclude un altro fine settimana ricco di azione e colpi di scena per la F4 UAE al Dubai Autodrome. Il junior Ferrari James Wharton conclude il secondo round del campionato da leader, dominando anche Gara-3 e risalendo fino alla sesta posizione in Gara-4, vinta da un ottimo Nikita Bedrin.

GARA-3: WHARTON INARRESTABILE

Il pilota di Abu Dhabi Racing by Prema ha dominato Gara-3 al Dubai Autodrome, vincendo con un gap di 14.140s su Charlie Wurz. A tagliare il traguardo in seconda posizione era stato Aiden Neate, 7.4s alle spalle di Wharton, ma nella classifica finale figura 3° dopo l’applicazione di una penalità di 10s per malposizionamento in griglia. Tasanapol Inthraphuvasak è scattato secondo ma ha chiuso fuori dal podio in quarta posizione, subendo il sorpasso di Neate nelle battute iniziali della gara e poi di Wurz all’undicesimo giro.

Ollie Gray e Alex Dunne di casa Hitech GP hanno tentato invano di insinuarsi nella lotta per le posizioni di testa, terminando rispettivamente quinto e sesto, mentre Nikita Bedrin è riuscivo a prevalere nella lotta per la settima posizione davanti a Miron Pingasov.

PRIMO SUCCESSO DI BEDRIN, WHARTON 6°

Nikita Bedrin si aggiudica un’avvincente Gara-4 precedendo Martinius Stenshorne e Rafael Camara, tre nuovi volti sul podio della F4 UAE. Un avvio caotico ha visto Camara, scattato quarto, in lotta con Stenshorne per conquistare la prima posizione alla prima curva. Il tentativo all’esterno del brasiliano non è tuttavia andato a buon fine, subendo anche il sorpasso di Zanfari per la seconda posizione. La battaglia per la leadership si è così estesa a quattro piloti, con Bedrin in grado di prevalere su tutti e iniziare la propria gara in solitaria.

Al termine del 3° giro l’ingresso della Safety Car è stato necessario per rimuovere vetture e detriti causati da diversi incidenti nelle retrovie. Alla ripartenza Bedrin ha subito allungato, mentre Stenshorne è stato sopravanzato da Taylor Barnard, poi ritirato nel giro successivo a causa di problemi tecnici. Nel frattempo Bedrin ha beneficiato dei duelli tra Stenshorne e Camara con Zanfari alle loro spalle. Il pilota di MP Motorsport ha chiuso 4° a 7.9s dalla vetta, precedendo un ottimo Loris Spinelli e James Wharton, scattato 12° con il sistema della griglia invertita. Charlie Wurz termina 7°, davanti a Aiden Neate e Ollie Gray. Gara sfortunata per Inthraphuvasak, uno dei contendenti al titolo, 17° al traguardo.

La classifica al termine del 2° round vede Wharton in testa a 110 punti, davanti a Neate con 97 e Inthraphuvasak a quota 94. Wurz è 4° a 87 punti, con quattro lunghezze di vantaggio su Antonelli.

