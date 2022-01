Il secondo appuntamento stagionale di F4 UAE a Dubai vede trionfare James Wharton, che conquista gara-1 approfittando di una bandiera rossa nel finale davanti a Tasanapol Inthraphuvasak e Charlie Wurz, terzo. In gara-2 è ancora l’australiano del Team Prema ad imporsi, stavolta davanti ad Aiden Neate secondo e Inthraphuvasak terzo.

GARA-1

Una gara-1 di F4 UAE a Dubai che vede quindi James Wharton prendersi la prima vittoria da rookie. L’australiano del team Prema domina la gara dal primo all’ultimo giro, respingendo gli attacchi di Tasanapol Inthraphuvasak a suon di giri veloci. Alle loro spalle conclude sul podio Charlie Wurz, protagonista di una grande partenza che gli ha permesso di tenere a bada gli avversari fino alla bandiera rossa.

Bandiera rossa provocata da Nikita Bedrin che ha causato un incidente tra Aiden Neate e Martinius Stenshorne in regime di safety-car, intervenuta per rimuovere la monoposto di Loris Spinelli finita nella via di fuga. Un finale quindi vanificato da questo episodio e che avrebbe potuto consegnarci un risultato diverso, considerando che lo stesso Neate ha conquistato la quarta piazza grazie all’interruzione di gara.

Ringraziano anche Bedrin e Stenshorne che si classificano rispettivamente quinto e sesto davanti a Rafael Camara settimo. Ottavo Pingasov, che viene però retrocesso in ventiseiesima posizione per un errato posizionamento in griglia di partenza che gli è valso dieci secondi di penalità. Chiudono quindi la top ten Taylor Barnard, James Day e Alex Dunne. Per quanto riguarda i nostri italiani segnaliamo oltre al ritiro di Spinelli la ventesima posizione di Brando Badoer.

GARA -2

E’ ancora James Wharton ad ottenere la vittoria in gara-2 di F4 UAE a Dubai. Il pilota dell’Abu Dhabi Racing by Prema ha avuto questa volta la meglio sul compagno di squadra Aiden Neate secondo per soli 0.8 secondi. Terzo Inthraphuvasak, bravo a tenere a bada uno scalpitante Charlie Wurz ed evitando cosi la tripletta del team Prema. Peccato perché il thailandese del team MP Motorsport avrebbe avuto le carte in regola per competere per la vittoria, ma la difesa di Neate nelle prime fasi di gara gli è costata del tempo prezioso.

Quinta posizione per Olly Gray che precede Alex Dunne sesto. In settima posizione invece troviamo Vladislav Ryabov, che è riuscito a riscattarsi da una gara-1 veramente deludente. In ottava posizione troviamo Taylor Bernanrd che ha avuto la meglio dopo un intensa lotta su Jamie Day e Rik Koen, che chiudono la top ten. Nessuna fortuna invece per i nostri portacolori con Loris Spinelli e Brand Badoer subito fuori al primo giro.

Resta in testa alla classifica della F4 UAE invece il nostro Kimi Antonelli, che nonostante abbia saltato il round di Dubai riesce a mantenere un punto di vantaggio sull’alfiere di MP Motorsport Tasanapol Inthraphuvasak. James Wharton invece grazie alla doppietta di oggi riesce a risalire in quarta posizione nella classifica generale preceduto da Neate terzo.

Julian D’Agata