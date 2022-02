Ad Abu Dhabi è cominciato l’ultimo round di F4 UAE con le prime due manche in programma, che hanno visto entrambe trionfare il #88 Rafael Camara. Solo una bandiera rossa ha fermato per lungo tempo la seconda corsa, a causa di un incidente che ha coinvolto più vetture. In seguito, un sorpasso da maestro nel finale per il giovanissimo brasiliano, che si è portato a casa ben 50 punti!

GARA-1

Camara scatta subito davanti a tutti, seguito da Nikita Bedrin e Aiden Neate. Un incidente coinvolge in curva 13 Ashul Gandhi. Poco dopo nelle retrovie Tasanapol Inthraphuvasak attacca e supera Jonas Reid.

Poca altra azione caratterizza la primissima gara, con Robert de Haan che supera Sohil Shan e Inthraphuvasak che attacca e si libera di Miron Pingasov, mentre il nostro Valerio Rinicella viaggia in 14^ piazza.

Max Arkhangelskyi passa Christian Ho. Va a vincere la vettura #88 di Rafael Camara, davanti a Nikita Bedrin, Aiden Neate, Alex Dunne e Charlie Wurz. Il nostro Valerio Rinicella transita sul traguardo in quindicesima piazza.

GARA-2

Partenza con Bedrin al comando, seguito da Camara e Wurz. Un incidente tra le vetture #55 (Pingasov), #52 (Jet Michiels) e #27 (Ricardo Escotto) provoca la sospensione della gara.

La ripartenza avviene dietro Safety Car. Bandiera finalmente verde con Bedrin al comando, poi Camara, Wurz e Inthraphuvasak. Conrad Laursen attacca e supera Ried ed anche nelle retrovie vediamo altri sorpassi. Aiden Neate e Alex Dunne si liberano di Inthraphuvasak, mentre Taylor Barnard subisce l’attacco di Laursen.

Nelle retrovie anche il pupillo Ferrari James Wharton si libera di Michael Shin. Ancora sorpassi e colpi di scena in pista con Camara che sale al comando, tentando la doppietta, ai danni di Nikita Bedrin.

Il nostro Valerio Rinicella si libera di Michael Shin, mentre Wharton va all’attacco di Nikhil Bohra. Sembra che ci sia stato un problema proprio per Ried, dopo un contatto con la vettura #26 di Vladislav Ryabov, intanto al vertice ancora Camara impone il ritmo e cerca di fuggire.

Laursen sale sesto, liberatosi di Inthraphuvasak ed anche Martinuis Stenshorne guadagna un piazzamento a sfavore di Suleiman Zalfari. Camara firma la doppietta, davanti a Bedrin e Aiden Neate, che nel finale supera Wurz. Diciassettesimo al traguardo Valerio Rinicella.

Qui i risultati completi. Appuntamento a domani con gara-3 e gara-4, che chiudono il campionato e che sanciranno il campione 2022!

Giulia Scalerandi