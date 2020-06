Cambio all’ultimo minuto in casa Trident: il team di San Pietro Mosezzo ritrova David Beckmann. Il giovane talento tedesco tornerà a vestire i colori Trident per la stagione 2020, andando ad affiancare Lirim Zendeli e Olli Caldwell.

Il 20enne pilota tedesco prenderà il posto di Devlin DeFrancesco. Il pilota canadese era stato annunciato a inizio anno in quella che sarebbe dovuta essere la sua seconda stagione con la scuderia italiana. Beckmann viene da una stagione 2019 non brillante con la ART Grand Prix, con cui ha chiuso lo scorso campionato in 14° posizione. Per Beckmann è un grande ritorno alla Trident dopo aver disputato insieme la seconda metà della stagione 2018 in GP3 Series, in cui ha ben figurato ottenendo tre vittorie e un secondo posto.

“Sono molto motivato e orgoglioso di tornare con Trident”, ha detto Beckmann. “Sono una squadra che ha sempre creduto in me e mi ha supportato nel raggiungimento di risultati estremamente positivi. Ho stabilito una forte relazione con la famiglia del Team Trident, quindi non vedo l’ora di raggiungere presto obiettivi ancora più ambiziosi”.

Giacomo Ricci, Team Manager Trident, ha aggiunto: “Ritrovare David Beckmann mi fa molto piacere. Con il pilota tedesco abbiamo sempre trovato l’alchimia giusta e sono fiducioso che anche quest’anno saremo protagonisti nella lotta per il titolo del FIA Formula 3 Championship, una categoria sempre più centrale e seguita nella filiera del Motorsport. Servirà il massimo impegno e l’attenzione ad ogni particolare, dal momento che il campionato è estremamente competitivo ed ogni piccolo particolare può essere decisivo”.

Appuntamento in Austria al Red Bull Ring il prossimo 4-5 luglio, per vedere tornare finalmente i motori ad accendersi dopo lo stop forzato dovuto alla situazione d’emergenza.

Anna Mangione