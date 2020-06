Si riparte finalmente! A una settimana dall’ufficialità dei primi 8 appuntamenti europei del campionato di FIA Formula 3, Matteo Nannini si prepara a scaldare i motori a distanza di quasi tre mesi. Il forlivese tornerà in pista al Mugello in occasione di una due giorni di test con DR Formula.

A causa dell’emergenza dettata dal Covid-19 il nostro portacolori non è arrivato a disputare la gara di debutto nel campionato internazionale di Formula 3 con il team svizzero Jenzer Motorsport. Il Gran Premio del Bahrain è infatti stato annullato in seguito alla cancellazione del primo evento della stagione di F1 in Australia, nonostante gran parte dei piloti di F2 e F3 si trovassero già al circuito di Sakhir dopo la sessione di test prestagionali durata tre giorni.

Nelle giornate di domani e giovedì sventolerà quindi la bandiera verde per Nannini al Mugello, al volante di una Tatuus del campionato europeo di Formula Regional schierata da DR Formula.

Nel corso del lockdown il pilota 16enne non ha perso la concentrazione, continuando gli allenamenti dapprima a casa e successivamente in palestra e cimentandosi in gare virtuali, di cui la più recente lo scorso weekend insieme ai piloti della F2 a Baku.

Ora, però, è il momento di fare sul serio. A poco meno di un mese dall’apertura della stagione in Austria, la sessione che Nannini si troverà ad affrontare al Mugello sarà estremamente importante per riprendere confidenza con la pista dopo una ‘seconda off season’ a fronte di ben otto gare in dieci fine settimana.

Beatrice Zamuner