Va allo statunitense del team Prema Logan Sargeant la pole position nell’appuntamento di FIA F3 a Silverstone. Si tratta della primissima pole per l’amercano (1:46.257), strappata letteralmente all’ultimo secondo a Liam Lawson.

Nella prima parte di qualifiche a svettare è il pilota ART GP Theo Pourchaire, il quale si porta subito davanti a tutti, seguito da Cameron Das, Jake Hughes e Jack Doohan. Ad abbassare il tempo del francese è poi Richard Verschoor, prima dell’arrivo di David Beckmann, che fa segnare un 1:47.002.

Oscar Piastri piazza la sua vettura davanti a quella di Liam Lawson, prima della sosta che vede tre vetture del team Prema davanti: Sargeant guida i compagni Piastri e Vesti.

Terminata la sosta sono di nuovo tutti in pista per i minuti che contano per ottenere la prima casella in griglia: non ci pensa due volte Liam Lawson a buttarsi e piazzare la sua vettura davanti a tutti, ma Piastri è più veloce e ottiene un tempo più basso del pilota HitechGP.

Negli ultimissimi istanti è Lawson che passa sotto la bandiera a scacchi, ottenendo la pole, ma viene superato da Sargeant, che con un 1:46.257 scatterà dalla pole position di gara-1 di F3 a Silverstone, proprio al fianco del neozelandese. Terzo Oscar Piastri.

Domani gara-1 dalle ore 9.25 locali.

Giulia Scalerandi