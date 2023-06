Non sono mancate le sorprese nel quarto appuntamento stagionale della Zinox F2000 Formula Trophy, andata in scena sul circuito di Vallelunga nell’ambito dell’ACI Racing Weekend. Con il leader del campionato Benjamin Berta fuori gioco per un guaio al propulsore, ad aggiudicarsi le due manche sono stati lo svizzero Sandro Zeller e la giapponese Juju Noda, quest’ultima al proprio secondo centro stagionale dopo quello conquistato nella prova d’apertura al Mugello.

ZELLER E NODA AL TOP A VALLELUNGA

Due gare caratterizzate da duelli accesi e pochissimi errori da parte dei piloti, a conferma di come il livello della serie organizzata da Piero Longhi stia crescendo in modo esponenziale sotto ogni punto di vista. Con ancora tre week-end di gara da disputare, la situazione nella graduatoria assoluta è tornata aperta, proprio in virtù del ritiro di Benjamin Berta in gara-1 reduce da un filotto di vittorie consecutive. Ad approfittarne sono quindi stati Sandro Zeller, abile nella prima manche a respingere gli attacchi di un indomito Bernardo Pellegrini, e Juju Noda in gara-2: la 17enne nipponica (figlia dell’ex-pilota di Formula 1 Hideki) è stata protagonista sin dalle qualifiche, realizzando una perentoria pole position.

Dopo un’esitazione allo spegnimento dei semafori che l’ha vista scivolare in 14esima posizione, non si è persa d’animo sfruttando al meglio la sua Dallara F320 per recuperare terreno e chiudere al quarto posto, prima che una penalità di 10″ inflitta a Francesco Galli (reo di una difesa troppo “aggressiva” nei confronti della giapponese) la facesse salire sul terzo gradino del podio. Nella gara di Domenica, invece, la Noda è stata perfetta sin dallo start, controllando Galli nelle battute iniziali e gestendo nel finale grazie anche alle ultime fasi in regime di Safety Car.

DOPPIO PODIO PER PELLEGRINI, IN CRESCITA GALLI

Tra gli altri protagonisti, oltre al già citato Zeller (che, dopo il successo di gara-1 è giunto quarto nella seconda prova), anche Bernardo Pellegrini, autore di una prestazione concreta che gli ha permesso di salire in entrambe le occasioni sul podio. In netta crescita anche Francesco Galli, autore del miglior risultato stagionale grazie alla piazza d’onore conquistata in gara-2 con la Dallara del G_Motorsport. Successi di classe, inoltre, per Enrico Milani nella Gold, mentre Salvatore Marinaro e Ferruccio Fontanella si sono spartiti il gradino più alto del podio nella Silver. Da segnalare anche l’ottimo rientro di Renato Papaleo e le positive prestazioni da parte di Riccardo Perego, Enzo Stentella e Francesco Solfaroli.

DOPPIETTA DI PALUMMIERI NELLA F2.0 CUP

Tentativo di fuga in classifica nella Zinox F2.0 Cup da parte di Stefano Palummieri che, dopo il successo colto al Red Bull Ring, si è confermato anche a Vallelunga cogliendo una perentoria doppietta. Sul podio dell’assoluta anche Karim Sartori (fermato da un guaio tecnico in gara-1) e Christian Caramuscia. Fabio Turchetto ha consolidato la propria leadership nella classe Light, avendo la meglio in entrambe le occasioni nei confronti di Marco De Toffol e Simone Padovani. Il prossimo appuntamento è in programma per il 7/8 Luglio sul tracciato di Spa Francorchamps.

Marco Privitera