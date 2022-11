Ventotto gare suddivise su quattordici round, attraversando tredici Paesi e tre Continenti. Sono questi i numeri del calendario 2023 del FIA Formula 2, svelato oggi in vista di quella che sarà la settima stagione della categoria dopo il rebranding da GP2 Series. Confermati i due appuntamenti italiani a Imola e Monza, con la grande novità rappresentata dall’ingresso di Melbourne dopo i round inaugurali a Sakhir e Jeddah.

CALENDARIO F2 2023: SPICCA LA NOVITA’ MELBOURNE

Per la prima volta, dunque, la categoria propedeutica alla Formula 1 sbarcherà sul suolo australiano, in un appuntamento che prenderà il posto di quello francese a Le Castellet, quest’ultimo eliminato anche dal calendario della serie regina. Dopo la conclusione dell’attuale campionato ed i test post-stagionali in programma ad Abu Dhabi, la Formula 2 ripartirà quindi nel 2023 il 3-5 Marzo sul circuito di Sakhir (Bahrain), nel round che precederà di una settimana quello previsto in Arabia Saudita sul velocissimo tracciato di Jeddah.

UNA PAUSA DI TRE MESI TRA MONZA E ABU DHABI

Dopo la new-entry nella terra dei canguri (in programma per il 31 Marzo-2 Aprile) ed una sosta di tre settimane, avrà quindi inizio la lunga stagione europea, che scatterà a Baku il 28-30 Aprile e si concluderà a Monza oltre quattro mesi più tardi, nel primo week-end di Settembre. Al round sul circuito brianzolo seguirà una pausa di quasi tre mesi, prima della sfida conclusiva di Abu Dhabi, che chiuderà il campionato il 24-26 Novembre.

BRUNO MICHEL: “SIAMO ATTENTI AL BUDGET”

Queste le parole del CEO della serie, Bruno Michel: “Il calendario 2023 di Formula 2 avrà 14 appuntamenti, esattamente come quelli della stagione in corso. Abbiamo registrato il maggior numero di gare di sempre nel 2022, pertando intendiamo mantenere lo stesso livello anche il prossimo anno. Teniamo sempre presente il discorso legato al budget, ed aiuteremo i team affinché la spesa possa rimanere sugli stessi livelli. Debuttare a Melbourne sarà fantastico e non vediamo l’ora di vedere le nostre vetture darsi battaglia sulle strade dell’Albert Park”.

Marco Privitera