Juri Vips vince gara-1 a Monza ma i riflettori sono puntati su Felipe Drugovich, matematicamente campione Formula 2. Il pilota brasiliano, fuori gara a seguito di un contatto al primo giro, ha potuto esultare dopo una corsa vissuta per intero dal muretto box. Frederik Vesti e Jehan Daruvala completano il podio.

Drugovich incoronato campione nella Sprint Race di Monza

La Formula 2 2022 laurea il suo campione con tre gare d’anticipo. Felipe Drugovich, pilota brasiliano classe ’00, ottiene il successo alla sua terza stagione nella categoria al termine di un campionato che alla vigilia non lo vedeva sicuramente tra i grandi favoriti. Con il bottino di cinque vittorie e nove podi all’attivo il pilota MP Motorsport succede a Oscar Piastri. Grande soddisfazione per il team olandese che porta per la prima volta un suo pilota a trionfare nella categoria.

Drugovich ha dovuto assistere alla gara che lo ufficializza campione dalla pit wall, dopo aver danneggiato la propria vettura al primo giro a seguito di un contatto con la Van Amersfoort di Coordel. La piccola chance non è stata colta da Pourchaire che, imbottigliato nel traffico, ha gettato la spugna nel finale di gara chiudendo addirittura ultimo e penalizzato.

Vips impeccabile

Non varrà quanto la vittoria di un campionato ma sorride anche Juri Vips che dopo le note vicende con Red Bull ritrova un successo che mancava da Baku 2021. Il pilota Hitech Grand Prix ha sopravanzato Vesti alla ripartenza dopo una prematura safety car prima di costruire un solido vantaggio utile a garantirgli una gara in solitaria.

Seconda posizione per Frederik Vesti, beffato al restart dopo safety car ma consistente sul passo tanto da non veder mai messa in discussione la sua seconda posizione. Continua a mancare la vittoria ma arriva il settimo podio stagionale per Jehan Daruvala, a confermare un ottimo feeling con il tracciato brianzolo.

Logan Sargeant non sfrutta la partenza dalla prima fila e chiude quarto dopo un quasi stallo al via, in quinta posizione termina la propria corsa Richard Verschoor. Poleman nella gara di domani, Jack Doohan rientra appena in zona punti chiudendo settimo davanti a David Beckmann. Nella Feature Race di domani non si gioca il campionato ma vengono messi in palio punti importanti. Fuoco agli scarichi alle 10:05.

