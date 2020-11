Ufficializzato oggi un cambiamento che era nell’aria: FIA F2 e FIA F3 non gareggeranno più negli stessi weekend di gara a partire dalla stagione 2021. Tutto questo nasce dalla volontà di abbattere i costi per i team, sempre più in difficoltà a proseguire il loro operato nei campionati propedeutici.

NIENTE PIU’ CONCOMITANZA TRA FORMULA 2 E FORMULA 3 NEL 2021

Il cambiamento riguarda anche il numero di gare presenti nel weekend. Si passa a un format simile a quanto già succede nella Formula Regional o nei vari campionati nazionali di Formula 4, aumentando da due a tre il numero di gare per ogni appuntamento. Questo si traduce in un calendario 2021 con otto weekend di gara per la F2, per un totale di ventiquattro gare, e sette weekend con ventuno gare totali per la F3.

Grazie a questo nuovo format, i team delle due categorie motoristiche potranno ridurre drasticamente i costi derivanti dalla logistica, senza che i campionati vengano compressi in meno gare. Nel 2021 la Formula 2 vedrà lo stesso numero di gare a cui stiamo assistendo in questa stagione. La FIA F3 invece aumenterà il numero di corse, passando da diciotto a ventuno.

BREAKING: New changes are coming to #F2 🔹 Three races per weekend

🔹 Eight rounds in 2021

🔹 F2 and F3 to be on separate weekends#RoadToF1 pic.twitter.com/cwLUD50H9I — Formula 2 (@FIA_F2) November 6, 2020

Non ci sono cambiamenti rispetto alla collocazione delle due categorie. Formula 2 e Formula 3, pur correndo in weekend diversi, rimangono all’interno dei weekend di gara della classe regina. Nel 2021 avremo così ben quindici weekend dove la Formula 1 dividerà il tracciato con una delle due categorie propedeutiche.

Il comunicato odierno ha inoltre chiarito che nel triennio 2021-2023 le vetture della Formula 2 rimarranno invariate. Si continuerà a correre sulle Dallara F2/18, rinviando così al 2024 l’introduzione di un nuovo prototipo. Formula 2 che chiuderà la stagione 2020 con il doppio weekend del Bahrain. Il titolo di questa stagione verrà assegnato nei due weekend finali del 5-6 e 12-13 dicembre.

Samuele Fassino