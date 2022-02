E’ toccato alla Williams oggi svelare quella che sarà la livrea della nuova FW44 che competerà per il Mondiale F1 2022. La Scuderia britannica tramite un evento in streaming sui suoi canali social ha infatti mostrato soltanto le nuove colorazioni della macchina, utilizzando però una showcar, come precedentemente fatto da altri team. Alla presentazione hanno partecipato anche i due piloti Nicholas Latifi ed Alexander Albon dei quali abbiamo raccolto i principali passaggi.

FW44: ENNESIMA SHOWCAR?

L’ennesima showcar quella presentata oggi da Williams più per accontentare gli sponsor che per mostrare quello che sarà il progetto definitivo della FW44. In questo 2022 infatti spicca ancora la colorazione blu tanto cara a Williams, con delle note di rosso che rimandano alla bandiera britannica. Sotto il profilo tecnico non c’e molto da dire, in quanto le forme standard sono del tutto simili al modello che vi abbiamo svelato in anteprima.

La novità più importante riguarda l’ingresso del nuovo partner Duracell che compare lungo la fiancata insieme al già presente Lavazza. A parte queste due partnership la Williams FW44 è abbastanza spoglia da questo punto di vista, e non ci sorprenderebbe se qualche nuovo accordo venisse fatto prima del via della stagione.

LE DICHIARAZIONI

Jost Capito, team Principal di Williams ha dichiarato: “L’intero concetto aerodinamico dell’auto è molto, molto diverso e dovrebbe consentire alle vetture di avvicinarsi l’una all’altra. La teoria è una cosa, ma la realtà è un altra e dobbiamo vedere se funziona. Abbiamo grandi talenti all’interno della squadra, ora vediamo cosa sono riusciti a creare. Il design riflette il marchio che abbiamo rinnovato lo scorso anno, soprattutto guardando le varie sfumature di blu con il nostro schema a rombi. Il tocco di rosso è lì perché siamo orgogliosi di essere una squadra britannica”.

Riguardo i due piloti Capito ha dichiarato: “Nicky deve essere nella squadra perché entrambi amiamo la Nutella (ride). Ma in realtà è stato con noi per due anni e si è meritato sicuramente il terzo. Alex invece ha molta esperienza alle spalle ed il suo carattere combattivo si adatta perfettamente alla squadra”.

Nicholas Latifi ha dichiarato: “Sono molto felice di essere ancora qui. Ora abbiamo nuove macchine ed un nuovo regolamento: è un nuovo inizio per tutti. Dovremmo spingere nella stessa direzione per cercare di sviluppare al meglio la macchina. Perché sarà tutto molto nuovo e sarà necessario l’apporto di ogni membro del team”.

Alexander Albon ha invece dichiarato: “E’ bello essere tornati. Spero di poter utilizzare l’esperienza fatta nel 2021 per aiutare il team, ora vedo le cose da una prospettiva diversa. Come diceva Latifi dovremo spingere tutti dalla stessa direzione per ottenere gli obiettivi che ci siamo dati”.

Julian D’Agata