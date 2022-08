Attraverso un comunicato diffuso alle 16 italiane, la Williams ha annunciato che Alex Albon guiderà ancora per la squadra britannica nel 2023. Contratto pluriennale per il pilota anglo-thailandese, in attesa di scoprire chi sarà il suo prossimo compagno di squadra.

ANNUNCIO PREVISTO

Già qualche ora fa sull’account Twitter della Williams era apparso un promemoria di un annuncio imminente alle 15 BST. Facile prevedere che l’annuncio riguardasse il rinnovo di Albon, che come già anticipato ha firmato un contratto pluriennale. Nessun riferimento però alla durata precisa del contratto.

Announcement @ 15:00 BST 👀 — Williams Racing (@WilliamsRacing) August 3, 2022

“Siamo lieti di annunciare che Alex Albon rimarrà con la Williams Racing nel Campionato del mondo di Formula 1 2023 ed oltre. Il nostro numero 23 è stato confermato con un accordo pluriennale mentre continuiamo a guardare avanti insieme, avendo costruito un impressionante inizio con la squadra. Dopo diverse prestazioni straordinarie finora in questa stagione, inclusa l’indimenticabile guida a Melbourne che lo ha portato dal P20 al suo primo traguardo a punti con la Williams, il pilota thailandese ha affidato il suo futuro a noi a Grove”.

Queste le parole che aprono il comunicato diffuso dalla squadra all’ora prestabilita, che deve però annunciare chi occuperà l’altro sedile ancora disponibile. Se il rinnovo di Albon era quasi certo, lo stesso non si può dire di quello di Nicholas Latifi, che vede contendersi il posto con altri due piloti. Al secondo sedile della Williams sono stati infatti accostati il nome del campione del mondo in carica di Formula E Nyck de Vries, nonché quello di Oscar Piastri, il pilota più chiacchierato delle ultime ore per via del “giallo” Alpine che lo ha coinvolto.

LE DICHIARAZIONI

Queste le dichiarazioni di Alex Albon in merito al suo rinnovo: “È davvero emozionante rimanere con la Williams Racing nel 2023 e non vedo l’ora di vedere cosa possiamo ottenere come squadra nel resto di questa stagione ed il prossimo anno. Il team sta spingendo al massimo per progredire e io sono davvero motivato a continuare questo viaggio per sviluppare ulteriormente la nostra conoscenza”.

Contento del rinnovo anche il team principal Williams Jost Capito: “Alex è un pilota eccezionale ed un membro prezioso della Williams Racing, quindi siamo entusiasti di poter confermare che lavoreremo con lui a lungo termine. Alex porta una grande miscela di abilità e capacità di apprendimento che aiuteranno a portare il team a un maggiore successo in futuro. È un combattente, si è dimostrato un membro del team leale e siamo lieti che ci fornirà una base stabile per continuare a crescere in questa nuova era della F1”.

Certo il posto di Albon, non ci resta quindi che aspettare di vedere chi sarà il suo prossimo compagno di squadra nel 2023.

Carlo Luciani