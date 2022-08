Si scatena il giallo dell’estate nel mercato piloti di Formula 1. Dopo l’annuncio da parte del team Alpine di oggi pomeriggio, Oscar Piastri ha negato l’accordo con il team transalpino per la prossima stagione agonistica. La notizia arriva direttamente da parte del campione in carica di Formula 2, che attraverso il proprio profilo Instagram ha smentito la squadra per cui attualmente ricopre il ruolo di terzo pilota.

PIASTRI NON CORRERÀ PER ALPINE

“Apprendo che, senza il mio consenso, Alpine F1 ha diffuso un comunicato stampa nel tardo pomeriggio di oggi in cui annuncia che avrei guidato per loro il prossimo anno. Ciò è sbagliato e non ho firmato nessun contratto con Alpine per il 2023. Non sarò un loro pilota nella prossima stagione”.

Con queste parole il pilota australiano ha smentito dunque la sua promozione a pilota titolare al fianco di Esteban Ocon.

ALONSO SMUOVE LE ACQUE

Il passaggio di Fernando Alonso in Aston Martin ha aperto le danze al mercato piloti per il 2023. Nemmeno il tempo di annunciare il proprio ritiro ed ecco che il team inglese ha ufficializzato la nuova line-up.

Una notizia che ha sorpreso tutti, Alpine compresa, che a quanto pare sarebbe venuta a conoscenza del fatto soltanto dal comunicato stampa rilasciato dagli avversari. Tutt’altro che inatteso invece il conseguente annuncio di Piastri, ed invece ecco questa notizia va ad infiammare il mercato piloti.

DOVE ANDRÀ PIASTRI?

Evidentemente la giovane promessa australiana si è guardata intorno in attesa che Alonso chiarisse il suo futuro. Il rischio di dover aspettare un altro anno per debuttare in Formula 1 era concreto, ma da come si evince dalle sue parole, Piastri dovrebbe comunque essere presente ai nastri di partenza della prossima stagione.

Le alternative a questo punto sono due. La prima è la Williams, con Alpine che avrebbe “prestato” il suo pilota in maniera simile a quanto accaduto ad Alex Albon quest’anno. A questo punto, però, è impossibile pensare che il rapporto tra Piastri ed Alpine possa proseguire. Ecco quindi spuntare una seconda opzione. Stando a quanto riportato da Motorsport.com, Piastri avrebbe firmato un precontratto con McLaren.

Se ciò fosse vero salterebbe dunque il posto di Daniel Ricciardo, che a questo punto potrebbe clamorosamente tornare in Alpine. Insomma, il mercato piloti entra nel vivo ed anche nella pausa estiva la Formula 1 tiene gli appassionati sulle spine.

Carlo Luciani