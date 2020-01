Torna l’appuntamento settimanale con ‘On Race TV’, la trasmissione in onda su Sportitalia e dedicata al mondo del motorsport. In questa puntata, condotta da Riccardo Scarlato ed Eleonora Rossi, il direttore di LiveGP.it Marco Privitera ha analizzato alcuni aspetti decisamente bizzarri sul mondo della Formula 1. Tra di essi, le entusiasmanti sfide dei bolidi a quattro ruote con gli aerei, per poi ripercorrere la storia delle monoposto più “strane” mai presentatesi al via di un Gran Premio.

L’occasione di confrontare questi due mondi a ‘On Race TV’ è scaturito anche dalla presenza negli studi di Sportitalia della pilota di volo acrobatico Caterina Manzini.

Le immagini hanno poi raccontato le celebri sfide che hanno visto le Ferrari (con Gilles Villeneuve e Michael Schumacher) sfidare i caccia dell’aeronautica militare, per poi mostrare le monoposto più stravaganti mai apparse in pista.

Tra di esse, citazione d’obbligo per la celebre Tyrrell P34 a sei ruote, per la Brabham BT46 con il “ventilatore”, sino alla Ligier ribattezzata “teiera” e la cosiddetta Ferrari “spazzaneve” realizzata nel 1972.

Una puntata di ‘On Race Tv’ non perdere, nel corso della quale l’attenzione si è focalizzata anche su un mercato piloti che verso il 2021 si preannuncia ricco di sorprese ed incognite.

