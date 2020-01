La stagione 2020 è ormai alle porte ed in occasione della prima puntata dell’anno di ‘On Race TV’, la popolare trasmissione di Sportitalia condotta da Riccardo Scarlato, l’argomento principale non poteva che riguardare…la Formula 1. Anche in questa occasione, il direttore di LiveGP.it Marco Privitera ha fatto il punto della situazione su svariati aspetti della categoria regina: dalla situazione del mercato piloti alle indiscrezioni sulla nuova Ferrari, per poi anticipare i nomi dei giovani talenti che in futuro potrebbero recitare un ruolo da protagonisti sul palcoscenico iridato.









Una puntata tutta da seguire, quella andata in onda su Sportitalia TV (canale 60 del Digitale Terrestre), la quale ha visto per la prima volta la presenza in studio anche della bella e brava Eleonora Rossi. In attesa dei prossimi appuntamenti sul piccolo schermo, godetevi qui la versione integrale della puntata.