McLaren Racing ufficializza un accordo pluriennale con Oscar Piastri, campione F2 nel 2021, che andrà ad affiancare Lando Norris nel campionato di F1 del 2023. La querelle relativa al contratto futuro dell’australiano trova una conclusione coerente con quanto si vociferava dal giorno dell’inaspettata “rottura” con Alpine, sfociando in un accordo tra le parti che dovrebbe coprire le stagioni 2023 e 2024.

Piastri e Norris

Oscar Piastri ha dichiarato: “Sono entusiasta di fare il mio debutto in F1 con un team così prestigioso come la McLaren e sono molto grato per l’opportunità che mi è stata offerta. La squadra ha una lunga tradizione nel dare una possibilità ai giovani talenti e non vedo l’ora di lavorare al fianco di Lando per spingere la squadra nelle posizioni di testa. Sono concentrato sulla preparazione per il mio debutto in F1 nel 2023 e sull’inizio della mia carriera in F1 in papaya”.

Il pilota australiano vanta un curriculum impressionante negli sport motoristici: campione in Formula Renault Eurocup nel 2019, campione in F3 nel 2020 e campione di F2 nel 2021. A seguito della vittoria nella Formula cadetta, il programma junior Alpine (nel quale era inserito) non ha saputo collocarlo in una scuderia di F1 per la stagione 2022. Piastri farà coppia nel 2023 con Lando Norris, che ha un contratto pluriennale già firmato con la McLaren.

Dichiarazioni McLaren

Andreas Seidl, Team Principal McLaren, dichiara: “L’intero team è lieto di dare il benvenuto a Oscar alla McLaren per la stagione 2023 di F1. Ha un curriculum agonistico impressionante e siamo sicuri che insieme a Lando sarà in grado di aiutarci a fare un passo avanti. (…) Non vediamo l’ora di prepararci per un’entusiasmante stagione 2023 insieme.”

Zak Brown, CEO McLaren Racing, aggiunge: “Oscar è uno dei talenti emergenti transitati dalle serie propedeutiche alla F1 e siamo lieti di vederlo entrare a far parte del team per il 2023. Vincere sia la F3 che la F2 in successione, da rookie, testimonia il suo talento nelle corse delle monoposto. Con Lando e Oscar abbiamo una formazione giovane ed entusiasmante dotata di un enorme potenziale. (…) Oscar è un’entusiasmante aggiunta alla famiglia McLaren.”

Luca Colombo

