L’ultima pedina della griglia 2021 di F1 va ad occupare la propria casella: Lewis Hamilton ha ufficialmente rinnovato con Mercedes.

Rinnovo quasi obbligato?

L’inglese, campione del mondo 2020, continua dunque il proficuo sodalizio con la scuderia di Brackley. La conferma del rinnovo arriva dopo una lunga trattativa tra le parti, sorprendentemente sconfinata ben oltre i soliti limiti di tempo di una stagione.

Oggettivamente il binomio Hamilton – Mercedes costituisce una scelta obbligata, ma la firma non è stata un affare semplice. Molto probabilmente il tavolo dei negoziati verteva nello spuntare le migliori condizioni possibili, ma con leve e spazi di manovra molto limitati, visto il contesto. In una recente intervista rilasciata ad ORF, Toto Wolff ha parlato di “tiri mancini” che hanno rallentato la definizione dell’accordo, ma pare che si tratti di finalizzazioni sui dettagli che altro.

Possiamo presumere l’esistenza di un accordo precedente alla firma, vista la presenza di Lewis Hamilton nella bozza di lista dei partecipanti del Mondiale 2021, ma siamo nel campo delle speculazioni. I dettagli del contratto, se e quando saranno disponibili, forniranno maggiori informazioni utili a comprendere come la scuderia abbia maneggiato le questioni relative alle voci del budget cap. In ogni caso, l’entità del rinnovo è di un anno.

Dichiarazioni

Lewis ha così commentato: “Sono entusiasta di iniziare la mia nona stagione in Mercedes. Il nostro team ha ottenuto cose incredibili insieme e non vediamo l’ora di costruire ulteriormente sul nostro successo, cercando continuamente di migliorare, sia dentro che fuori dalla pista. Sono altrettanto determinato a continuare il viaggio che abbiamo iniziato per rendere il motorsport più diversificato per le generazioni future e sono grato che Mercedes sia stata favorevole alla mia chiamata per affrontare questo problema. Sono orgoglioso di dire che stiamo portando questo impegno su un nuovo livello quest’anno, lanciando una fondazione dedicata alla diversità e all’inclusione nello sport. Sono ispirato da tutto quello che possiamo costruire insieme e non vedo l’ora di tornare in pista a marzo”.

La lista dei partecipanti per il 2021

Con la firma di Hamilton in Mercedes va a formarsi la lista completa dei partecipanti al Mondiale 2021:

Mercedes

Hamilton

Bottas

Red Bull

Verstappen

Perez

McLaren

Ricciardo

Norris

Aston Martin

Vettel

Stroll

Alpine

Ocon

Alonso

Ferrari

Leclerc

Sainz

Alpha Tauri

Gasly

Tsunoda

Alfa Romeo Racing

Raikkonen

Giovinazzi

Haas

Schumacher

Mazepin

Williams

Russell

Latifi

