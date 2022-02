La Formula 1 ha annunciato una estensione del contratto con il circuito COTA per ospitare il Gran Premio degli Stati Uniti fino al 2026. Con questo nuovo accordo, il Circus si è assicurato per un lungo periodo il doppio appuntamento sul suolo americano, dopo l’ingresso del Gran Premio di Miami a partire da questa stagione.

ESTENSIONE DEL CONTRATTO CON F1 E AMPLIAMENTO DEL MERCATO AMERICANO

La Formula 1 estende il contratto con la COTA per garantire una seconda gara americana, almeno fino al 2026. L’espansione della F1 nel mercato americano continua, non solo con il rinnovo del tracciato di Austin, ma anche attraverso il nuovo appuntamento a Miami.

La prima gara Circuit of the Americas si è svolta nel 2013 con 100000 spettatori a fare il tifo sulle tribune. Nella passata stagione, una folla di 400.000 persone distribuite durante il weekend ha assistito al Gran Premio degli Stati Uniti. La gara è stata vinta da Max Verstappen, che ha ottenuto così la sua prima vittoria sul suolo americano.

Il Presidente e CEO della F1, Domenicali ha commentato così la notizia: “Siamo entusiasti di annunciare l’estensione del contratto con il COTA in vista della nuova stagione 2022. Voglio ringraziare il promotore per la loro continua dedizione ed entusiasmo per la F1. Insieme stiamo continuando a far crescere l’entusiasmo per il nostro sport negli Stati Uniti. Austin è una città fantastica e la pista è una delle preferite da tutti i piloti. Non vediamo l’ora di tornare ad ottobre per più azione e divertimento”, ha chiosato il manager italiano.

Bobby Epstein, a proposito dell’accordo raggiunto, ha dichiarato: “Il Gran Premio è uno dei più grandi eventi al mondo. Siamo estremamente orgogliosi che abbia trovato una casa in Texas e siamo grati ai milioni di fan che ci hanno visitato nel nostro primo decennio”.

Epstein ha anche voluto ringraziare anche i fan per il loro continuo supporto. ”Grazie a tutti per aver sostenuto i nostri sforzi e premiato il nostro duro lavoro. Siamo lieti di aver rinnovato i nostri impegni e non vediamo l’ora di vivere molte altre gare, intrattenimento e divertimento nel Campionato del Mondo”.

LAVORI SUL CIRCUITO PER SISTEMARE GLI AVVALLAMENTI

Un mese fa, sono partiti anche i lavori per sistemare gli avvallamenti sul circuito, che hanno causato non poche lamentele sia da parte dei piloti della F1 che della Moto GP negli ultimi anni di corse in Texas.

Le sconnessioni hanno creato problemi soprattutto nella curva 11 e in curva 12, ma anche in altre zone del circuito. Per questo motivo si è deciso di riasfaltare di nuovo il circuito per risolvere il problema.

Chiara Zaffarano