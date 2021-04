La F1 farà tappa in Florida nel 2022, con un Gran Premio a Miami che si disputerà su un layout cittadino che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium.

Data da definire

La data esatta del GP deve ancora trovare definizione, ma ci si aspetta un posizionamento nel secondo quarto del 2022. Domenicali, che aveva parlato recentemente di un doppio appuntamento negli USA, si aspetta la firma di un contratto su base decennale.

Il tracciato dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 5,5 km, diciannove curve e potenzialmente tre zone DRS. Da tempo si vociferava di una tappa proprio a Miami, ma più volte il progetto pareva essere naufragato.

Il progetto dovrebbe dare una spinta all’economia locale, con una serie di programmi integrativi a supporto. Vedremo se la F1 effettivamente darà una spinta agli affari locali di Miami.

↩️ 19 corners

📏 5.41km

🔥 3 potential DRS zones

🤯 320 km/h top speed Introducing the new @f1miami circuit, around the iconic @HardRockStadium 🏟#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/nsJawzpIL2 — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

Le dichiarazioni

Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, ha dichiarato: “Gli Stati Uniti sono per noi un mercato in crescita chiave e siamo molto incoraggiati dalla nostra crescente presenza negli Stati Uniti, che sarà ulteriormente supportata da questa entusiasmante seconda gara. Lavoreremo a stretto contatto con il team dell’Hard Rock Stadium e della FIA per garantire che il circuito offra gare emozionanti, ma lasci anche un contributo positivo e duraturo alle persone della comunità locale”.

Luca Colombo