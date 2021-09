Aston Martin conferma la line-up dei piloti per il 2022, che vedrà il duo formato da Sebastian Vettel e Lance Stroll alla guida delle monoposto britanniche. Il rinnovo per entrambi pareva più che altro una formalità, anche se negli ultimi tempi le speculazioni sul futuro a breve termine di Vettel vedevano il tedesco al di fuori della scuderia di Lawrence Stroll.

In ogni caso, il team del marchio inglese sceglie la continuità per la prossima stagione e guarda al futuro prossimo venturo con l’inizio dei lavori relativi al polo produttivo. Secondo i piani di Lawrence Stroll, Aston Martin dovrebbe diventare una contendente al Titolo Mondiale entro cinque anni.

Le parole di Sebastian Vettel

“Non vedo davvero l’ora di correre con la nuova generazione di vetture di Formula Uno. Il look sarà molto diverso e il nuovo regolamento tecnico dovrebbe darci vetture in grado di sostenere meglio i duelli ravvicinati rispetto al recente passato. (…) I cambiamenti sono così grandi che ogni team partirà da un nuovo inizio. (…) Credo nella forza e nella crescita del team, quindi non vedo l’ora che arrivi il 2022”.

Le parole di Lance Stroll

“La prossima stagione inizierò il mio sesto anno in Formula 1. (…) Non vedo l’ora di continuare il viaggio con Sebastian in Aston Martin il prossimo anno. Non abbiamo raggiunto ciò che ci eravamo prefissati di fare quest’anno, ma questo ha solo ingigantito la nostra fame per la prossima stagione. Con il supporto di Aston Martin siamo ben posizionati per migliorare le nostre prestazioni nel 2022”.

Le parole di Lawrence Stroll, Presidente Esecutivo Aston Martin

“La prima stagione in assoluto per l’Aston Martin Cognizant Team è iniziata in modo deludente, a causa dei cambiamenti regolamentari che hanno svantaggiato i due team le cui vetture utilizzano una filosofia aerodinamica con rake meno pronunciato. Abbiamo fatto buoni progressi negli ultimi mesi e sia Lance che Sebastian hanno fornito delle prestazioni eccellenti. Siamo lieti di continuare nel 2022 con una miscela così eccellente di talento giovanile e competenza esperta”.

Luca Colombo

Leggi anche: F1 | FERRARI: IL CAVALLINO A MONZA PAGA CARA LA MANCANZA DI…CAVALLI!