Tutto è ormai pronto per il secondo Virtual GP della storia della F1, che si disputerà Domenica 5 Aprile sul circuito dell’Albert Park di Melbourne in Australia. I semafori si spegneranno alle 21 italiane e noi su LiveGP saremo pronti per raccontarvi tutto in diretta.









LINE-UP

La line-up del Virtual GP d’Australia vedrà questa volta una partecipazione più massiccia da parte dei piloti di F1 con ben cinque ufficiali, che affiancheranno altri volti noti del panorama del Motorsport insieme a celebri youtuber. Ecco la lista definitiva dei partecipanti:

Mercedes – Esteban Gutierrez, Stoffel Vandoorne

Red Bull – Alexander Albon, Ben Stokes

FDA e-Sports Team – Charles Leclerc, Arthur Leclerc

Alpha Tauri – Luca Salvadori, Nunzio Tudisco (NU89)

Renault – Christian Lundgaard, Andre Heimgartner

Haas – Pietro Fittipaldi, Louis Deletraz

Williams – Nicholas Latifi, George Russell

Racing Point – Jimmy Broadbent, Anthony Davidson

Alfa Romeo – Johnny Herbert, Antonio Giovinazzi

McLaren – Lando Norris, Jenson Button

IL REGOLAMENTO

Il regolamento è molto simile all’ultimo Virtual GP del Bahrein, infatti sono previste qualifiche di 12 minuti in cui i piloti avranno la possibilità di fare il tempo per decidere la griglia di partenza. La mescola con cui i piloti otterranno il miglior tempo dovrà essere la stessa con la quale dovranno partire in gara. La gara prevede 28 giri con un pit stop obbligatorio.

SEGUI LA DIRETTA SU LIVEGP

Oltre al canale Youtube ufficiale della F1 sarà possibile seguire la diretta del Virtual GP d’Australia insieme a noi di LiveGP. Proporremo come sempre la telecronaca dell’evento completamente in italiano, sia sul nostro sito alle 21 o tramite l’app di Radio LiveGP. Vi aspettiamo numerosi.

Leggi anche: AL VIA LA FX VIRTUAL SERIES, IL CAMPIONATO VIRTUALE PER PILOTI REALI

Julian D’Agata