In attesa che i motori possano tornare ad accendersi, una grande novità è pronta a partire nel mondo della Formula X Italian Series. Scatterà infatti Domenica 5 Aprile la nuova FX Virtual Series, il primo campionato al simulatore che vedrà i veri piloti partecipanti alla Formula X e alla nuova competizione per vetture Turismo (ATCC) darsi battaglia in un’entusiasmante sfida online, che sarà visibile anche sui canali di LiveGP.it.

La prima tappa virtuale andrà in scena nel mitico ‘Tempio della Velocità’ di Monza, con i partecipanti a bordo della monoposto Dallara di Formula 3 che si affronteranno utilizzando il rinomato simulatore iRacing, ovvero il miglior software disponibile sul mercato. Quest’ultimo è infatti capace di garantire una precisione stupefacente per quanto riguarda la riproduzione di ogni singolo dettaglio dei circuiti, assicurando una altrettanto realistica esperienza di guida.

Grazie alla collaborazione instaurata con iRacing, tutte le gare saranno visibili Apex Racing TV, il più importante broadcaster del settore a livello internazionale, il quale seguirà con commento in lingua inglese tutte le tappe del campionato attraverso i propri canali.

COPERTURA TV E WEB

Sempre in termini di comunicazione, non mancheranno inoltre i partner d’eccezione per chi volesse seguire le gare nel nostro Paese. Tutti gli appuntamenti infatti godranno di una speciale copertura televisiva in diretta da parte di MS Motor TV (canale 228 Sky), nell’ambito di un accordo che verrà esteso anche alle gare reali della stagione 2020. Inoltre, le sfide virtuali saranno trasmesse anche sui consueti canali Social del campionato (pagina Facebook, canale YouTube e la grande novità Twitch) così come su quelli della nostra testata giornalistica LiveGP.it.

L’occasione sarà inoltre propizia per svelare in anteprima le nuove grafiche realizzate per il campionato 2020, con caschi e vetture in grado di riprodurre fedelmente gli originali, insieme all’innovativo sistema di diretta streaming.

GARE E PILOTI FX VIRTUAL SERIES

Il format del campionato prevede un appuntamento per ciascuna delle prossime quattro Domeniche. Ognuno di essi sarà composto da prove libere, qualifiche e due manche di gara, la seconda delle quali vedrà i primi otto piloti in griglia scattare in posizione invertita rispetto all’ordine di arrivo di quella precedente. Sono già numerosi i protagonisti del campionato che hanno confermato la propria presenza al via: tra di essi lo spagnolo Ivan Machado Perez (campione Predator’s Challenge 2018), Salvatore Liotti (campione Formula Promotion 2016), Francesco Atzori (vice-campione Predator’s Challenge 2019) e Andrea Fontana, già campione del mondo Lamborghini Super Trofeo.

Il campionato dedicato ai piloti reali rappresenta solo l’antipasto alla serie riservato ai sim drivers, il quale scatterà nel corso del mese di Aprile e vedrà le sfide online mettere in palio ogni 15 giorni la partecipazione ad una vera gara nell’ambito della FX Italian Series.

Un connubio, quello tra reale e virtuale, più attuale che mai e dove il nostro campionato intende recitare un ruolo da protagonista!