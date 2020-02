La Mercedes ha svelato questa mattina le prime immagini della sua nuova vettura di Formula 1 per la stagione 2020, la W11. A prima vista si notano differenze, rispetto alla vettura 2019, nella zona delle pance con i radiatori posti più in alto per facilitare il raffreddamento della power unit. Invariato o quasi il resto della vettura, estremizzato in tutti i suoi particolari anche a causa dell’immutato regolamento tecnico per il 2020.









Dopo Ferrari e Red Bull, si attendeva solo lei: la Mercedes. E nella mattinata di oggi, il team Campione del Mondo ha svelato l’arma che metterà a disposizione di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per andare all’assalto dei titoli Piloti e Costruttori.

DIVERSA…MA NON TROPPO

A primo impatto il particolare che viene subito all’occhio riguarda la zona delle pance, notevolmente diversa rispetto alla precedente vettura. Chiaro l’intento dei tecnici Mercedes: raffreddare la power unit anche per via di una stagione che si preannuncia serratissima oltre che lunghissima.

Per il resto il concept è rimasto praticamente invariato, con la filosofia vincente di questi ultimi anni mantenuta e non stravolta anche per via un progetto rivelatosi vincente ai massimi livelli.

ASSALTO AI RECORD PER LA MERCEDES

Mercedes punta a prolungare la sua serie di successi in campionato per la settima stagione consecutiva. L’anno scorso è diventato il primo team nella storia della Formula 1 a vincere entrambi i titoli per due anni consecutivi. Quest’anno potrebbe diventare il primo team a vincere sette titoli consecutivi costruttori, battendo il record della Ferrari dal 1999 al 2004.

SHAKEDOWN E POI SI VOLA A BARCELLONA

Dopo le dichiarazioni di rito, toccherà a due piloti portare in pista a Silverstone la neonata W11, con Valtteri Bottas a precedere il Campione del Mondo Lewis Hamilton. Pochi km per entrambi, giusto per testare i componenti della vettura, prima di assemblare e spedire tutto alla volta di Barcellona, dove dalla settimana prossima inizieranno i primi test stagionali.

Vincenzo Buonpane