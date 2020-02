Contestualmente all’annuncio di una partnership su base pluriennale con INEOS, Mercedes AMG ha presentato la livrea della monoposto 2020. Non si tratta, dunque, della nuova vettura, ma l’evento ha comunque dato un’idea della direzione commerciale e delle strategie della scuderia anglo-tedesca sul breve e medio termine.









Presentata solo la livrea

Gli uomini della Mecedes AMG hanno presentato, con un evento in diretta streaming dai saloni del Royal Automobile Club di Londra, la livrea della vettura 2020: sostanzialmente si tratta dello stesso schema di colori che abbiamo visto negli ultimi anni, se non per l’introduzione di una mano di rosso sull’airscope e sulle paratie laterali dell’ala anteriore per fare spazio al nuovo sponsor INEOS. Poiché questo esercizio grafico è andato in scena sulla monoposto del 2019, l’appuntamento per vedere la vettura del 2020 è sempre fissato per il 14/2.

La partnership con INEOS

Il Gruppo INEOS è un nome molto conosciuto nel campo dell’industria petrolchimica e recentemente è stato molto attivo nel far conoscere il brand attraverso sponsorizzazioni in campo sportivo (ad esempio lo Sky Team nel ciclismo). La collaborazione con Mercedes AMG si inserisce in questo contesto ed è nei termini di un contratto di “principal partnership” della durata di cinque anni. Considerando la durata dell’accordo, si può concludere che l’impegno della scuderia anglo-tedesca in Formula 1 si estenda oltre il 2020.

Le parole di Toto Wolff

La presentazione è avvenuta davanti a Toto Wolff e al chairman di INEOS, Sir Jim Ratcliffe. Wolff ha parlato a lungo durante la presentazione “Siamo orgogliosi di accogliere INEOS in Mercedes come nuovo principal partner. L’ambizione, il dinamismo e lo spirito imprenditoriale di questa compagnia sono un connubio perfetto con i valori Mercedes AMG. Inoltre questa collaborazione costituisce un’importante fondamento per i nostri piani futuri in Formula 1 in un’ottica di successo sul lungo termine“.

Luca Colombo