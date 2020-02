Pochi minuti fa la Haas ha svelato il rendering della nuova VF-20, ovvero la monoposto con cui parteciperà al prossimo mondiale di Formula 1. Una vera e propria sorpresa questa, con il team americano che, dopo l’abbandono di Rich Energy come title sponsor è tornata ai colori originali, seppur con una livrea aggiornata.









Diramate, insieme alle primissime immagini, anche un comunicato in cui sono riportate le dichiarazioni di Gene Haas e del team principal Günther Steiner.

Haas: “Sono lieto di vedere l’auto tornare ai colori originali Haas, che è certamente una livrea con cui le persone ci identificano. Francamente, spero che la VF-20 ci riporti allo stato di forma del 2018, quando siamo arrivati ​​quinti nel campionato dei costruttori. Il 2019 è stata una stagione difficile da sopportare. Abbiamo attraversato un vero processo educativo. Sono fiducioso che abbiamo imparato da quelle lezioni e abbiamo applicato tali conoscenze per rendere la VF-20 una vettura competitiva. È importante per me tornare nel mezzo ed ottenere costantemente punti, ne abbiamo sicuramente le capacità e abbiamo dimostrato che come organizzazione possiamo farcela”.

Steiner: “È sempre entusiasmante vedere lo sviluppo di una nuova vettura di Formula 1 e senza dubbio la VF-20 deve arrivare dove la nostra auto precedente non è stata in grado. Grazie ai regolamenti simili alla stagione scorsa abbiamo migliorato la comprensione dell’auto, lavorando per trovare soluzioni e applicazioni da incanalare nella progettazione della VF-20. L’anno scorso abbiamo accusato sicuramente una battuta d’arresto, ma si impara da tali situazioni. Tutti nel team sono stati costretti a capire cosa si poteva migliorare. Non vedo l’ora di vedere la VF-20 debuttare in pista. Come sempre nei test si provano un sacco di cose, tanti chilometri, affidabilità e velocità sarebbero i benvenuti mentre ci prepariamo per la prima gara in Australia”.

A primo impatto la nuova arma con cui Kevin Magnussen e Romain Grosjean affronteranno il prossimo mondiale sembra un’evoluzione della VF-19, che adotta soluzioni molto simili alla Ferrari SF90, quali l’airscope triangolare ed un’ala anteriore con effetto outwash.

Ad ogni modo la VF-20 debutterà nei primi test di Barcellona in programma dal 19 al 21 febbraio.

We couldn’t wait any longer… 🤩 Presenting our new look for 2020 🔥#VF20 #HaasF1 pic.twitter.com/EJAYq6C6NY — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 6, 2020



Carlo Luciani