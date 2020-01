Con l’avvicinarsi del mese di febbraio quasi tutte le scuderie hanno rivelato le date delle presentazioni per le nuove monoposto 2020: circa metà delle vetture sullo schieramento di partenza verranno svelate nella prima parte del mese, tutte le altre saranno presentate nella prima giornata di test a Barcellona, la cui durata è stata ridotta rispetto a quanto visto nel recente passato.

Ad oggi, le scuderie impegnate nel mondiale hanno programmato le presentazioni secondo la seguente scaletta:

Al momento Red Bull non ha confermato ufficialmente la data, mentre Williams ha pianificato una presentazione della sola livrea (su monoposto 2019) per il 17/2.

Per quanto riguarda le date dei test pre-stagionali a Barcellona:

La grandeur delle presentazioni Anni Novanta, con le monoposto pronte per un test immediato in pista sono nel 2020 un lontano ricordo: dimenticatevi dunque la McLaren presentata con le Spice Girls a fare da madrine o Schumi che gira subito con la Ferrari a Fiorano.

AMG Mercedes, tanto per fare un esempio, ha già pianificato una presentazione “a porte chiuse”: stando a quanto si apprende, la nuova monoposto di Hamilton e Bottas girerà a Silverstone (sfruttando il filming day) il giorno di San Valentino, ma lo farà davanti alle maestranze della scuderia e il materiale fotografico sarà contingentato dal team stesso.

Per una valutazione tecnica più… solida dovremo aspettare i primi test in pista e le foto dalla corsia box, ma vale la pena stare alla finestra sui social per vedere cosa condivideranno i vari PR delle scuderie tra teaser e anteprime delle prossime monoposto.

Monoposto 2020, ma già proiettati verso il 2021

Con le vetture ancora gelosamente celate in fabbrica, teniamo presente questo dettaglio: da un lato il regolamento tecnico ricalca per la maggior parte il testo del 2019 (e le gomme che verranno impiegate durante il campionato avranno la stessa specifica tecnica della passata stagione), dall’altro abbiamo già in mano un regolamento 2021 che costringerà le scuderie a disegnare le proprie monoposto su concetti tecnici molto diversi da quelli attuali.

In Formula 1 di solito non si lascia niente al caso e sicuramente saranno già state destinate delle risorse nella definizione di quello che sarà il 2021.

Questa considerazione apre alcuni scenari: chi tenterà la carta della “naturale evoluzione” della monoposto 2019, spingendo di più sul futuro? Chi invece spingerà sulla monoposto 2020 (magari puntando a un premio più cospicuo nel Costruttori), muovendosi in ottica 2021 più avanti nella stagione?

La Ferrari, per la quale è già stato dichiarato che la monoposto 2020 dovrà correggere delle aree macroscopiche di progetto (passare da una monoposto molto performante sui tracciati ultraveloci a una che genera più carico non è proprio un esercizio semplice…), come si inserirà in questo contesto?

Prove a Barcellona

Anche nel 2020 la regola aurea da tenere a mente per le presentazioni è solo una: da ferme (e sulla carta) tutte le monoposto sono veloci e migliorate rispetto ai modelli precedenti, ma solamente i test in pista daranno il polso della situazione.

Come si nota, le giornate totali dei test invernali a Barcellona sono scese da otto a sei, riducendo così il tempo a disposizione per i test delle monoposto.

Tale decisione fonda le proprie motivazioni su due temi: il primo è relativo alla “continuità” regolamentare con il 2019, il secondo è relativo al contenimento dei costi (che, con la ricerca e lo sviluppo per le monoposto 2021, si prevede per il 2020 schizzino alle stelle).

Come al solito comprendere bene come utilizzare le gomme sarà il fattore chiave per decretare la bontà di una monoposto e, con i tempi così limitati, problemi di gioventù, imprevisti o ritardi nell’approvvigionamento della componentistica potrebbero avere conseguenze importanti su tutto l’arco della stagione.

Non ci rimane dunque che invitarvi a seguire con noi, su LiveGP.it e su Radio LiveGP.it, gli articoli e gli approfondimenti relativi alle presentazioni delle nuove monoposto e ai test di Barcellona, il banco di prova per valutare le prestazioni delle vetture sui giri secchi e long run.

Luca Colombo