Secondo quanto viene riportato da più fonti, Stefano Domenicali dovrebbe ritornare in Formula 1 con il ruolo di CEO, prendendo il posto di Chase Carey. Per ora non c’è ufficialità, ma il cambio al vertice dovrebbe avvenire con l’inizio del 2021.

Il ruolo di CEO dovrebbe essere lasciato vacante da Chase Carey, al timone della Formula 1 dal 2017, alla fine del 2020. Carey, dopo aver traghettato la massima Formula fuori dall’era Ecclestone ed aver portato le scuderie alla sigla di un nuovo Patto della Concordia, farebbe un “passo di lato”, pur mantenendo un ruolo nell’organigramma.

Stando a quanto si ipotizza, Stefano Domenicali prenderebbe le redini della posizione prima dell’inizio della stagione 2021. Per quanto riguarda Carey, il nuovo ruolo sarebbe ancora da definire.

Nel CV di Domenicali si nota la lunga militanza in Ferrari, specialmente negli anni di Schumacher; subentrato al ruolo di Todt nel 2007, è rimasto a Maranello fino al 2014. Successivamente è stato a capo della Commissione FIA per le monoposto e dal 2016 è CEO in Lamborghini.

Se la voce fosse confermata, si ricostituirebbe ai piani alti di Formula 1 e FIA un trio di nomi ben noto a Maranello (Todt – Brawn – Domenicali). Sempre rimanendo nel campo delle speculazioni, la sovrapposizione durerebbe poco, perché Todt non è intenzionato a rinnovare il mandato come presidente FIA.

Domenicali è un nome noto e stimato nell’ambiente. Qualora dovesse arrivare la conferma del nuovo ruolo, bisognerà vedere come reagiranno le scuderie. Il passato ferrarista dell’italiano potrebbe rappresentare un tema di discussione, magari “spinto” dall’opposizione della scuderia di Maranello alla candidatura di Toto Wolff per lo stesso ruolo.

Ricordiamo che, al momento della stesura e pubblicazione di questo articolo, non ci sono conferme formali su questa voce. Le parti in causa non hanno ne’ confermato, ne’ smentito, così come non si hanno al momento statement da parte di Liberty Media o Lamborghini.

Luca Colombo